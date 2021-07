Les responsables de North Miami Beach ont évacué un condo à huit kilomètres de l’effondrement meurtrier d’un immeuble dans le sud de la Floride

Les responsables de la ville de North Miami Beach ont convoqué une réunion d’urgence samedi après avoir ordonné l’évacuation d’une tour de condominiums à seulement huit kilomètres de l’effondrement d’un immeuble la semaine dernière qui a fait 22 morts et plus de 120 disparus.

Les autorités ont déclaré vendredi que la fermeture des 156 unités Crestview Towers résultait d’un audit provoqué par la catastrophe des tours Champlain à Surfside, à proximité.

« Par prudence, la ville a ordonné la fermeture immédiate du bâtiment et l’évacuation des résidents pour leur protection, tandis qu’une évaluation structurelle complète est menée et que les prochaines étapes sont déterminées », a déclaré Arthur H. Sorey, III, directeur de la ville de North Miami Beach. « Rien n’est plus important que la sécurité et la vie de nos résidents, et nous ne nous reposerons pas tant que nous ne nous assurerons pas que ce bâtiment est 100% sûr. »

Les responsables de North Miami Beach ont déclaré avoir ordonné « un examen approfondi » de tous les immeubles de grande hauteur en copropriété de plus de cinq étages pour voir s’ils sont conformes aux codes de sécurité de la ville et du comté.

Vendredi, Crestview Towers, construit en 1972, a soumis un rapport de recertification, daté du 11 janvier 2021, dans lequel un ingénieur retenu par le conseil d’administration de l’association de copropriété a conclu que le bâtiment de 156 unités était structurellement et électriquement dangereux, la ville de North Miami Beach a déclaré dans un communiqué de presse.

Le bâtiment avait signalé des millions de dollars de dommages causés par l’ouragan Irma de 2017, bien qu’il ne soit pas clair si l’un des derniers problèmes est lié.

C’est le premier bâtiment à être évacué depuis que les autorités municipales du sud de la Floride et de tout l’État ont commencé à examiner les gratte-ciel plus anciens à la suite de l’effondrement de Surfside pour s’assurer que les problèmes structurels importants ne sont pas ignorés.

« Le responsable du bâtiment de la ville a jugé le bâtiment dangereux sur la base du rapport et a demandé l’évacuation immédiate de tous les résidents du bâtiment », a déclaré le communiqué de presse de la ville.

L’association des copropriétaires de Crestview n’a pas pu être jointe immédiatement pour commenter le délai entre le rapport de recertification de janvier et l’évacuation de vendredi.

L’évacuation des résidents transportant des valises a emballé des objets dans des voitures vendredi soir à l’extérieur du Crestview, qui a été construit en 1972.

Harold Dauphin rentrait chez lui après avoir récupéré son fils Harold au camp vendredi lorsqu’il a remarqué un hélicoptère bourdonnant autour de son appartement et une présence policière accrue. Il s’est demandé s’il y avait eu une fusillade à proximité, mais est ensuite rentré chez lui pour découvrir que son immeuble était en train d’être évacué.

Les deux vivent au deuxième étage de l’immeuble. Il a dit qu’il n’avait rien entendu sur les problèmes qui ont été mis au jour. Il a attrapé ce qu’il pouvait – des vêtements, son uniforme de travail et quelques appareils électroniques – et ils sont partis.

« C’est malheureux, mais je comprends. Savoir ce qui s’est passé à Surfside, vous savez, c’est compréhensible », a-t-il déclaré.

La commissaire de North Miami Beach, Fortuna Smukler, s’est précipitée dans le bâtiment vendredi après-midi. Elle a déclaré que les autorités travaillaient pour aider les résidents évacués à trouver des endroits où aller. Elle a dit qu’avec l’approche de la tempête, c’était une période particulièrement stressante pour les résidents. Smukler connaît deux personnes qui sont toujours portées disparues dans l’effondrement du bâtiment Surfside.

« J’ai couru ici tout de suite parce que c’est important pour moi. Je devais m’assurer que ce qui s’est passé à Surfside n’arrive pas ici », a-t-elle déclaré. « Cela aurait pu être notre bâtiment au lieu de Surfside. »

Le maire du comté de Miami-Dade avait suggéré un audit des bâtiments de 40 ans et plus pour s’assurer qu’ils sont conformes au processus de recertification local après l’effondrement de l’immeuble en copropriété la semaine dernière qui a tué au moins 22 personnes et laissé plus de 120 disparus.

Après avoir examiné les dossiers, le service du bâtiment et du zonage de la ville a envoyé une notification indiquant que le bâtiment Crestview n’était pas conforme. Vendredi, le gestionnaire de l’immeuble a soumis un rapport de recertification de janvier dans lequel un ingénieur embauché par le conseil d’administration de l’association des copropriétaires a trouvé la propriété dangereuse. La ville a alors ordonné à tous les résidents d’évacuer immédiatement.

« Je crains que davantage de bâtiments soient dans cet état. Espérons que ce soit une solution facile. Heureusement, nous avons au moins évacué les résidents et aucun mal ne leur arrivera ni à leurs animaux de compagnie », a déclaré Smukler.

Le département de police de North Miami Beach aidait à l’évacuation.

La Crestview Towers Condo Association a déclaré dans un procès devant un tribunal fédéral qu’elle avait subi des dommages de 8,1 millions de dollars à cause de l’ouragan Irma. L’association de copropriété avait poursuivi son assureur, Liberty Surplus Insurance Corp., pour ne pas avoir payé la réclamation.

Les estimations détaillées énumérées dans la poursuite ont montré des besoins de réparation de plus de 533 000 $ pour le toit, 750 000 $ pour la restauration du béton, 605 000 $ pour les travaux d’électricité et 405 000 $ pour de nouvelles fenêtres, entre autres réparations.

Dans des documents judiciaires, l’assureur a déclaré que l’association des copropriétaires avait signalé les dommages en 2019, deux ans après qu’Irma ait traversé la Floride. Une inspection menée pour l’assureur a montré la mise en commun de l’eau sur les points bas de la toiture et plusieurs couches de réparations antérieures à la toiture vieillie. Il a également montré que les fenêtres dans les unités étaient détériorées par l’âge.

« Le demandeur n’a pas informé Liberty dès que possible et en outre, lors de l’inspection après sinistre de Liberty, il y avait encore de la confusion quant à l’endroit où la perte ou les dommages se sont produits dans la propriété en question », a déclaré l’assureur.

Un procès parallèle a également été déposé devant le tribunal de l’État de Miami. Ce printemps, les parties ont demandé que le procès fédéral soit rejeté et ont accepté de commencer la médiation en mai dans le procès de l’État.

Contribution: Associated Press