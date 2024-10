Les responsables de New York envisagent de transformer la Cinquième Avenue en un grand boulevard

NEW YORK– La célèbre rangée de magasins de luxe de Manhattan, la Cinquième Avenue, est sur le point de faire peau neuve.

Les autorités de la ville de New York ont ​​dévoilé cette semaine un plan visant à transformer une partie centrale de l’artère entre Bryant Park et Central Park en un boulevard davantage centré sur les piétons.

Ils proposent de doubler la taille des trottoirs, de réduire les voies de circulation de cinq à trois, ainsi que d’ajouter des zones de repos et des centaines d’arbres et de jardinières, entre autres améliorations.

La vision est d’imiter les boulevards de promenade et de shopping emblématiques tels que les Champs-Élysées à Paris.

« Alors que nous célébrons le 200e anniversaire de l’une des rues les plus célèbres du monde, les New-Yorkais peuvent s’attendre à une toute nouvelle Cinquième Avenue qui redonnera à la rue son ancienne gloire de boulevard piétonnier », a déclaré Madelyn Wils, présidente par intérim. de la Fifth Avenue Association, qui gère le district local d’amélioration des affaires, a déclaré dans un communiqué. « Inversant la tendance centenaire consistant à donner la priorité aux voitures, cette conception visionnaire transformera notre avenue surpeuplée en un couloir spacieux et vert pour les acheteurs et les travailleurs, les visiteurs et les New-Yorkais, et pour tous ceux qui se trouvent sur la Cinquième. »

Le plan coûterait plus de 350 millions de dollars et serait financé par un mélange de financements publics et privés, selon l’administration du maire Eric Adams et Future of Fifth Partnership.

Les responsables ont déclaré que le projet représente la première refonte majeure de l’avenue et qu’il pourrait être rentabilisé en moins de cinq ans grâce à l’augmentation des recettes foncières et des taxes de vente.

Mais certains défenseurs des transports en commun ont exprimé leurs inquiétudes, affirmant que le plan ne prend pas suffisamment en compte les besoins du système de bus public ou des nombreux cyclistes de la ville.

Une réunion publique aura lieu plus tard ce mois-ci sur le plan et la construction pourrait commencer en 2028.

Les responsables affirment que la Cinquième Avenue mesure environ 100 pieds de large, avec seulement deux trottoirs de 23 pieds, même si les piétons représentent 70 % de tout le trafic dans le couloir.

Quelque 5 500 piétons traversent ses pâtés de maisons en moyenne chaque heure, un nombre qui atteint 23 000 personnes par heure pendant les vacances, ont indiqué les autorités.

« Les gens du monde entier identifient la Cinquième Avenue comme une destination de choix pour se promener et faire du shopping », a déclaré Meera Joshi, maire adjointe chargée des opérations de la ville, dans un communiqué. « Mais sa réputation plus grande que nature signifie que ses trottoirs ont atteint leur capacité, accueillant plus de personnes par heure en haute saison que le Madison Square Garden. »

Le plan de la Cinquième Avenue faisait partie d’autres projets ambitieux pour les autorités routières de la ville révélés cette semaine.

Ils ont également proposé de plafonner des tronçons de la Cross Bronx Expressway, une autoroute majeure qui traverse l’arrondissement du Bronx.

Les responsables de la ville ont déclaré que les propositions permettraient de construire des parcs et des espaces verts au sommet de l’autoroute couverte, contribuant ainsi à restaurer les quartiers urbains creusés par l’expansion du réseau routier national et le développement des banlieues.

« Il s’agit d’une opportunité historique de réparer les torts du passé et de reconnecter les communautés », a déclaré Joshi.