Les responsables de New York craignent que la décision de la Cour suprême ne signifie plus de crimes commis avec des armes à feu

Le tribunal pourrait décider que la norme actuelle est trop stricte, obligeant New York à assouplir ses normes ; ou qu’il est trop vague, obligeant l’État à donner plus d’orientations aux responsables des licences. « Ce sont deux types différents de problèmes constitutionnels potentiels qui appelleraient deux types de réponses différents de la part de la législature », a déclaré M. Blocher. Et selon ce que disent les juges, il peut encore être possible d’imposer des restrictions importantes sur le port d’armes à New York.

Dans l’État de New York, les licences de port d’armes de poing sont approuvées ou refusées par les autorités locales, généralement des juges des tribunaux d’État ou des services de police. À New York, le service de police gère tous ces permis.

Bien que le système judiciaire de l’État ne conserve pas de base de données centralisée sur le nombre de licences approuvées ou refusées, elles sont généralement plus faciles à obtenir dans les zones rurales que dans les villes, selon la solliciteure générale de New York, Barbara D. Underwood, qui a plaidé la cause de l’État. devant la Cour Suprême.

Mais ceux qui demandent l’annulation de la loi ont déclaré qu’elle accordait trop de pouvoir discrétionnaire aux autorités locales. « Les inquiétudes de New York sont infondées et violent nos droits, et laissent les New-Yorkais désarmés face au mal », a déclaré Aidan Johnston, directeur des affaires fédérales pour Gun Owners of America, un groupe de pression pro-armes.

Interrogé sur des données comme celle d’Everytown for Gun Safety, un groupe de défense du contrôle des armes à feu, qui montre une corrélation entre l’affaiblissement des lois sur les armes à feu et des taux plus élevés de meurtres et de suicides, M. Johnston a déclaré qu’il n’y avait aucune relation démontrable entre les deux. Il a fait valoir que la ville de New York avait « un problème de criminalité, pas un problème de deuxième amendement ».

Dans les villes de New York, et dans de nombreuses régions du pays, les fusillades et autres formes de crimes commis avec des armes à feu ont fortement augmenté à partir de l’été 2020, et les autorités chargées de l’application des lois ont déclaré que la perspective que davantage de New-Yorkais portent des armes augmenterait probablement la difficulté de déjà travaux difficiles.

« Quand un policier arrête une personne avec une arme en vue, il doit maintenant se poser une question », a déclaré John Miller, sous-commissaire au renseignement et à la lutte contre le terrorisme du département de police. « Quelle est la différence entre la personne qui va me tirer dessus et la personne qui va sortir un permis de son portefeuille ? »