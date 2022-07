Les responsables de Montgomery vont de l’avant avec des plans pour refaire la surface de plusieurs rues du côté est – Shaw Local

Le conseil du village de Montgomery a embauché une société d’ingénierie pour préparer des plans de resurfaçage de plusieurs rues du côté est du village.

Les membres du conseil d’administration ont voté à l’unanimité le 25 juillet pour embaucher Engineering Enterprises, Inc., (EEI) de Sugar Grove au coût de 164 718 $ pour préparer des plans pour le programme de taxe sur les carburants à moteur (MFT) et d’infrastructure routière 2023 du village.

Le programme annuel comprendra le resurfaçage, le colmatage et le colmatage des fissures de plusieurs rues dont les travaux d’entretien étaient prévus dans le cadre du programme pluriannuel d’entretien des rues du village.

Parmi les rues ciblées pour une nouvelle couche d’asphalte figurent toutes les rues de la subdivision Arbor Ridge située le long du côté nord de Montgomery Road, et Timber Lane Drive, Deer Run Drive, Edgewater Court et Hamlet Circle dans la subdivision Seasons Ridge.

Les rues du côté est de Montgomery surlignées en rouge devraient être refaites au printemps prochain.

Le nouvel asphalte est également prévu pour Goodwin Drive entre la route 30 et Hill Avenue, Reading Drive de Goodwin Drive à l’ouest jusqu’à la bibliothèque du campus Montgomery du district de la bibliothèque publique d’Oswego, First Avenue, Third Avenue, Catherine Lane, Fellemore Lane, Manning Avenue et Holmes Place.

Les voies d’accès appartenant au village dans le bassin de rétention des eaux pluviales de la subdivision Parkview, le puits n° 8 sur la promenade Wabansia et le puits n° 3 sur la première avenue seront également refaits.

Le directeur des travaux publics du village, Mark Wolf, a déclaré au conseil d’administration qu’il était essentiel pour eux d’approuver le contrat avec EEI afin que l’entreprise puisse achever ses plans cet automne pour positionner le village afin de solliciter des offres d’entrepreneurs pour les travaux après le 1er janvier.

Wolf a déclaré que le village peut obtenir les meilleurs prix pour les travaux en enchérissant au début de l’année.

Selon un calendrier proposé contenu dans la proposition de contrat d’EEI, le village sollicitera des offres d’entrepreneurs et attribuera un contrat d’ici la fin mars, la construction réelle ayant lieu d’avril à juin.