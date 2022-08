Les responsables de Montgomery révisent le calendrier du projet de trottoir du chemin Douglas et de l’avenue Sherman à la suite du règlement de la grève – Shaw Local

Les responsables du village de Montgomery ont révisé leurs plans pour installer de nouvelles sections de trottoir du côté est du village à la suite du règlement du 26 juillet d’une grève des ouvriers de la carrière.

La grève de sept semaines de la section locale 150 de l’International Union of Operating Engineers s’est terminée le 26 juillet lorsque les membres ont ratifié un accord avec 35 carrières, mines et gravières de la région de Chicago.

La grève a retardé les projets de transport routier et autoroutier dans toute la région de Chicago.

Sur la recommandation de Mark Wolf, directeur des travaux publics du village, le conseil du village a convenu lors d’une réunion le 8 août de combiner un projet d’installation de trottoir prévu pour cette année avec un autre projet prévu pour l’année prochaine.

Par conséquent, le village sollicitera des offres d’entrepreneurs au début de l’année prochaine pour l’installation de nouveaux trottoirs sur le chemin Douglas et l’avenue Sherman, ainsi qu’un sentier à usage partagé sur le chemin Montgomery.

Les nouvelles sections de trottoir seront installées le long du côté est du chemin Douglas à partir d’une zone juste au nord du chemin Montgomery jusqu’à l’avenue Sherman.

Deux nouvelles sections de trottoir seront installées le long du côté est du chemin Douglas au sud du chemin Montgomery. Une section s’étendra sur 1 pâté de maisons au sud de Barbara Lane, tandis que l’autre s’étendra au nord de l’entrée sud du centre commercial Settlers Landing jusqu’au boulevard Seasons Ridge.

Le nouveau trottoir s’étendra le long du côté sud de l’avenue Sherman entre les rues Fourth et Lafayette, puis le long du côté nord de la rue depuis la rue Lafayette ouest jusqu’au chemin Douglas pour se connecter à un trottoir existant au parc Krug. Le trottoir existant dans le parc Krug s’étend au nord de l’avenue Sherman jusqu’à l’école élémentaire Krug.

Le sentier à usage partagé sera installé le long du côté sud du chemin Montgomery, s’étendant à l’ouest du chemin Douglas pour se connecter à une section de chemin existante qui se termine actuellement en cul-de-sac à l’est du chemin Briarcliff.

L’emplacement des nouvelles sections de trottoir le long du chemin Douglas et de l’avenue Sherman au nord du chemin Montgomery à Montgomery est mis en évidence sur la carte ci-dessus. (illustration fournie par le village de Montgomery)

Lors d’une réunion le 14 mars, Peter Wallers, président d’Engineering Enterprises Inc., a déclaré au conseil du village que l’objectif du projet de trottoir Sherman Avenue / Douglas Road est de fournir une voie d’accès sûre à l’école pour les élèves de Krug.

Wallers a déclaré que la majeure partie du nouveau trottoir le long de l’avenue Sherman se trouvera du côté nord de la rue afin de minimiser l’impact sur les propriétaires voisins.

Wallers a déclaré que tout le nouveau trottoir sera installé dans l’emprise publique existante jouxtant les deux rues.

Le conseil a voté à l’unanimité le 8 août pour octroyer un contrat totalisant 63 212 $ à EEI pour préparer les plans d’ingénierie des trottoirs et de la piste polyvalente.

Les trottoirs font partie d’un programme quinquennal visant à améliorer la connectivité des piétons dans tout le village qui a commencé en 2019 avec l’installation de sentiers au poste de police du village qui relient le complexe sportif Stuart au nord de la route 30 à Griffin Drive, et dans certains emplacements dans les subdivisions à l’extrême ouest du village.

En 2020, un chemin a été installé reliant l’école primaire McDole au complexe sportif Stuart, et l’année dernière, une autre nouvelle section de chemin a été construite reliant la route 30 et le sentier Virgil Gilman. Le segment offre un accès à vélo et aux piétons à la bibliothèque du campus Montgomery du district de la bibliothèque publique d’Oswego au 1111 Reading Drive.