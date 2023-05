Les responsables de Montgomery rendent hommage au personnel des travaux publics du village – Shaw Local

Le village de Montgomery célèbre la semaine des travaux publics du 21 au 27 mai.

Cette célébration d’une semaine est dédiée à la reconnaissance et à l’appréciation des contributions inestimables des professionnels dévoués des travaux publics qui servent la communauté. Cette semaine nationale vise à mettre en valeur le rôle essentiel que jouent les travaux publics dans l’entretien des infrastructures communautaires et l’amélioration de la qualité de vie des résidents.

« La Semaine des travaux publics sert de plate-forme pour honorer le travail acharné et l’engagement des personnes qualifiées qui servent avec diligence le village de Montgomery au quotidien », a déclaré le directeur des travaux publics, Mark Wolf, dans un communiqué de presse.

Le service des travaux publics est responsable de la gestion et de l’entretien des routes, du système d’eau, des bâtiments publics, des véhicules, de l’inventaire des arbres, des parcs appartenant au village, des bassins indigènes et d’autres éléments d’infrastructure essentiels au bon fonctionnement de la communauté.

Le président du village, Matt Brolley, a lu une proclamation lors de la réunion du conseil d’administration du village du 22 mai pour reconnaître l’événement. Dans cette proclamation, il a déclaré: «Les professionnels des travaux publics se concentrent sur les infrastructures, les installations et les services qui sont d’une importance vitale pour les communautés durables et résilientes et la santé publique, la haute qualité de vie et le bien-être des habitants de Montgomery.

Le village encourage tous les membres de la communauté à se joindre pour honorer et remercier les travailleurs essentiels du département des travaux publics de Montgomery pendant la Semaine nationale des travaux publics 2023.

Pour plus d’informations sur la Semaine nationale des travaux publics et la nature fondamentale des travaux publics dans les collectivités, visitez npww.apwa.net/ ou montgomeryil.org ou suivez les pages des réseaux sociaux du Village.