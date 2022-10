Les responsables de Montgomery demandent une subvention de 3 millions de dollars pour un pont piétonnier sur la route 30 – Shaw Local

Le village de Montgomery est à la recherche d’une subvention par l’intermédiaire du ministère des Transports de l’Illinois qui paierait une partie importante du coût d’un pont piétonnier proposé qui enjamberait la route 30 à l’extrême ouest du village.

Lors d’un vote unanime le 26 septembre, le conseil du village a adopté une résolution autorisant la demande de subvention au programme d’amélioration des transports de l’Illinois de l’IDOT.

Avant le vote du conseil, Peter Wallers, PDG et président d’Engineering Enterprises Inc., les consultants en ingénierie du village, a déclaré au conseil que la demande de subvention ITEP était probablement la meilleure opportunité pour le village d’obtenir un financement pour le pont qui fournirait aux piétons et aux cyclistes un passage sûr sur l’autoroute très fréquentée.

Selon les directives du programme ITEP, la subvention, si elle est approuvée, fournirait une répartition 80/20 du coût du projet entre l’IDOT et le village jusqu’à 3 millions de dollars.

Wallers a déclaré aux membres du conseil que le projet de pont avait un prix actuel estimé à un peu plus de 3,4 millions de dollars.

Les membres du conseil ont approuvé la résolution sans commentaire.

Wallers a déclaré au conseil d’administration que son entreprise avait préparé une demande de subvention ITEP avant la réunion du 26 septembre et la soumettrait à temps pour la date limite de demande de subvention IDOT du 30 septembre.

Les responsables du village cherchent à faire installer le pont sur la route 30 dans une zone juste à l’ouest de Rebecca Circle du côté sud de l’autoroute et du complexe sportif Stuart du Fox Valley Park District le long du côté nord de l’autoroute.

Lors d’une précédente réunion du conseil d’administration du village, Wallers a déclaré que le pont serait similaire à un pont piétonnier installé en 2011 sur le sentier Virgil L. Gilman qui enjambe le boulevard Galena à l’extrême ouest d’Aurora.

Selon la résolution du village, le pont piétonnier proposé fournirait une « connexion directe pour les résidents au complexe sportif Stuart, à la zone commerciale d’Orchard Road, au vélo régional d’Orchard Road, à la piste cyclable régionale Virgil Trail Gilman, au service de police du village de Montgomery, à l’école primaire McDole. , Lakewood Creek Elementary School, huit subdivisions résidentielles et plusieurs parcs publics et zones forestières préservées.

La résolution stipule qu’elle engage le village à couvrir sa part des dépenses d’ingénierie préliminaire, d’ingénierie de conception, d’ingénierie de construction et de construction pour le projet.