Les responsables de Mendota parlent des inspections de bâtiments à la suite des récents incendies du centre-ville – Shaw Local

Le chef des pompiers de Mendota, Dennis Rutishauser, a informé la ville mardi de l’état des inspections des bâtiments lors de la réunion de sécurité publique.

Rutishauser a déclaré que le département peut effectuer des inspections d’occupation pour les bâtiments de la ville, mais dans d’autres communautés, l’autorité incombe à un inspecteur en bâtiment, ce que la ville n’a pas. Les deux récents incendies du centre-ville, a déclaré Rutishauser, étaient probablement causés à 95% par des problèmes électriques.

L’échevin Leo Hochstetter s’est dit préoccupé par le fait que la ville n’effectue pas d’inspections complètes de sécurité incendie sur les propriétés et a demandé ce qu’il faudrait pour que ces inspections commencent. Le chef des pompiers a suggéré à la ville d’embaucher un inspecteur en bâtiment à temps plein au lieu d’essayer de former les employés du service d’incendie sur toutes les facettes des codes du bâtiment, y compris la structure, l’électricité et la plomberie.

« Nos pompiers passent la plupart de leur temps dans l’ambulance », a déclaré Rutishauser, « parce que nous avons si peu de personnel que toutes les personnes à plein temps doivent faire ces appels. »

L’échevin Kyle Kim a demandé ce qu’il faudrait pour amener les effectifs à des niveaux acceptables, et Rutishauser a déclaré qu’ils devaient doubler la taille du département avec six ou sept employés à temps plein supplémentaires.

La greffière municipale Emily McConville a noté que la ville devrait trouver les fonds pour augmenter autant le budget.

Le maire David Boelk, dans un moment passionné, a exprimé sa frustration face aux contributions financières du district rural de protection contre les incendies.

Rutishauser a déclaré que le salaire offert par la ville n’était pas attrayant pour les pompiers ou les ambulanciers paramédicaux.

Le service d’incendie de Mendota a annoncé qu’il testerait de nouveaux candidats le 15 juillet.