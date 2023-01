Les responsables de Memphis promettent la diffusion de la vidéo de l’arrestation d’un homme

MEMPHIS, Tennessee (AP) – La séquence vidéo de l’arrestation de Tire Nichols sera rendue publique après la fin d’une enquête interne sur les actions des agents du département de police de Memphis et sa famille pourra l’examiner, ont déclaré mardi le maire et le chef de la police de la ville. alors que des amis et des parents ont organisé un service commémoratif pour Nichols.

Son arrestation et sa mort ont conduit à des enquêtes distinctes par le service de police et le Tennessee Bureau of Investigation. La famille de Nichols et les manifestants qui se sont rassemblés ces derniers jours dans un poste de police et au Musée national des droits civiques ont fait pression pour la diffusion des images de la caméra du corps de la police et ont appelé les policiers à faire face à des accusations découlant de l’arrestation du 7 janvier.

Le directeur de la police de Memphis, Cerelyn “CJ” Davis, et le maire Jim Strickland ont déclaré qu’ils prévoyaient que l’enquête interne du service de police serait terminée d’ici la fin de cette semaine. Les dirigeants ont déclaré qu’ils organisaient une réunion au début de la semaine prochaine avec la famille de Nichols, 29 ans.

“Nous comprenons et convenons que la transparence autour des événements entourant la mort de M. Tire Nichols est d’une importance cruciale, en particulier la diffusion de la séquence vidéo”, ont-ils déclaré dans un communiqué conjoint.

Des proches ont accusé la police de l’avoir battu et de lui avoir causé une crise cardiaque. Les autorités ont déclaré que Nichols, qui était noir, avait subi une urgence médicale.

Nichols a été arrêté après que des policiers l’ont arrêté pour conduite imprudente, a indiqué la police. Il y a eu une confrontation alors que les agents se sont approchés du conducteur, et il a couru avant d’être à nouveau confronté aux agents qui le poursuivaient, qui l’ont arrêté, ont indiqué les autorités. Il s’est plaint d’essoufflement et a été hospitalisé. Les responsables ont déclaré qu’une cause de décès n’a pas encore été déterminée.

Davis a déclaré dimanche que le département signifiait un avis aux agents impliqués concernant les violations de la politique.

“Après avoir examiné diverses sources d’informations concernant cet incident, j’ai constaté qu’il était nécessaire de prendre des mesures immédiates et d’appropriation”, a déclaré Davis dans un communiqué.

La déclaration n’a pas indiqué combien d’officiers étaient impliqués.

Le Tennessee Bureau of Investigation, l’agence de police de l’État, a déclaré que Nichols était décédé le 10 janvier. L’agence mène une enquête sur le recours à la force à la demande du procureur général du district du comté de Shelby, Steve Mulroy.

Des proches ont déclaré aux organes de presse que les policiers qui avaient arrêté Nichols se trouvaient dans un véhicule banalisé et qu’il avait subi un arrêt cardiaque et une insuffisance rénale à cause d’un passage à tabac par des policiers. La police de Memphis a renvoyé des questions au bureau, qui a déclaré qu’il enquêtait toujours.

Alors que les enquêtes se poursuivaient, un portrait de la vie et de la personnalité de Nichols a été présenté lors d’un service commémoratif mardi.

La famille et les amis se souvenaient de Nichols comme d’un homme joyeux et adorable qui travaillait à la fabrication de boîtes chez FedEx, aimait faire du skateboard et buvait régulièrement du café et discutait avec des amis chez Starbucks. Certaines des personnes présentes portaient des T-shirts sur lesquels on pouvait lire “Justice for Tyre” et “Skate in Peace”.

Le service comportait un mélange de larmes et de rires, alors que les amis et la famille racontaient des histoires sur Nichols. Kareem Ali, un représentant de l’avocat Ben Crump, qui est l’avocat de la famille Nichols, a conduit les participants dans un chant de “Justice pour Tyr”.

LaToya Yizar, qui a dit que sa mère était la marraine de Nichols, l’a appelé “un enfant heureux, tellement maladroit”.

“C’était un homme bon. Il ne méritait pas cela », a déclaré Yizar à environ 100 personnes qui ont assisté au service. “Cela fait tellement mal parce que nous nous serions battus pour lui.”

Des proches ont déclaré que Nichols était originaire de Californie et avait déménagé à Memphis il y a environ un an. Il avait deux frères et une sœur, ont indiqué des proches.

“Cet homme est entré dans une pièce et tout le monde l’aimait”, a déclaré Angelina Paxton, une amie qui s’est rendue à Memphis depuis la Californie pour le service,

Les rédacteurs de l’Associated Press, Rebecca Reynolds à Louisville, Kentucky, ont contribué à ce rapport; Bruce Schreiner à Frankfort, Kentucky ; et John Raby à Charleston, Virginie-Occidentale.

Adrian Sainz, Associated Press