Schrems a contesté Facebook devant les tribunaux au sujet des transferts de données et critique fréquemment le chien de garde irlandais des données sur l’application du RGPD. Le cœur de ses problèmes avec les flux de données transatlantiques est la surveillance de masse américaine. C’était la perte de Safe Harbor et les problèmes persistants qui ont également détruit le bouclier de protection des données.

Les négociateurs de la Commission européenne, du bras exécutif de l’UE et du département américain du commerce tentent maintenant de trouver un accord qui comble ce vide, mais les questions abondent encore.

Bien que le bouclier de protection des données ait été invalidé, le tribunal a maintenu la validité des clauses contractuelles standard, un autre mécanisme de transfert de données personnelles vers et hors de l’UE.

L’accord, chaque fois qu’il sera conclu, remplacera le soi-disant bouclier de protection des données. Le mécanisme de transfert légal de données à caractère personnel entre les États-Unis et l’UE a été annulé par la Cour européenne de justice, la plus haute juridiction de l’UE, en juillet 2020.

Les responsables de l’UE et des États-Unis « intensifient les négociations » sur un nouveau pacte pour les transferts transatlantiques de données, essayant de résoudre le problème désordonné des informations personnelles qui sont transférées entre les deux régions.

<< À long terme, nous devons convenir, au moins parmi les nations démocratiques, que nos citoyens sont protégés dans le cyberespace indépendamment de leur citoyenneté et de leur emplacement. Un tel accord «sans espion» est à notre avis la base de transferts internationaux continus de données, peu importe s'il s'agit d'utilisateurs ou de données commerciales confidentielles envoyées à l'étranger. "

Johnny Ryan, chercheur principal au Conseil irlandais pour les libertés civiles, a déclaré que les critiques du bouclier de protection des données et de son prédécesseur ne remettaient jamais en cause les données examinées pour des raisons de sécurité, à condition que le processus passe par les bons canaux et avec des protections juridiques.

Mais, a-t-il dit, il doit y avoir une base juridique solide pour que les citoyens non américains puissent vérifier si leurs données ont été capturées dans les processus de surveillance.

« Le nœud principal est qu’un juge peut fournir à quelqu’un qui se trouve en dehors des États-Unis une garantie légale, qu’il peut faire valoir ses droits en cas de violation de ses droits », a déclaré Ryan. « Je ne sais pas pourquoi c’est un point de discorde, c’est évident. »

Le bouclier de protection des données avait permis la création d’un médiateur américain pour servir d’intermédiaire pour tous les Européens souhaitant signaler leurs préoccupations. Mais l’administration Donald Trump a retardé la nomination d’un fonctionnaire permanent pour le rôle jusqu’en 2019. En fin de compte, le rendez-vous a été de courte durée avec le bouclier de protection des données invalidé un an plus tard.

Ryan a déclaré que l’administration Biden pourrait se révéler plus disposée à parvenir à un accord avec la Commission européenne plus solide cette fois-ci. Mais cela reste à voir.

Alors que les négociations avancent, les entreprises ont dû envisager des alternatives pour garantir que leurs flux de données puissent se poursuivre au-dessus du tableau. Surtout, dans son arrêt de juillet 2020, la Cour européenne de justice a confirmé la validité des clauses contractuelles types, un autre ensemble de mécanismes juridiques pour les transferts de données, qui restent en vigueur.