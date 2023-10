Les responsables de l’ONU condamnent fermement les attaques meurtrières en Israël — Enjeux mondiaux

« Je condamne avec véhémence l’attaque sur plusieurs fronts de ce matin contre les villes israéliennes proches de la bande de Gaza et le barrage de roquettes lancé par les militants du Hamas sur le centre d’Israël », dit Tor Wennesland, coordonnateur spécial de l’ONU pour le processus de paix au Moyen-Orient.

Rapports d’otages

« Ces événements ont donné lieu à d’horribles scènes de violence et à de nombreux morts et blessés israéliens, dont beaucoup auraient été kidnappés à l’intérieur de la bande de Gaza », a-t-il déclaré. « Ce sont des attaques odieuses visant des civils et doivent cesser immédiatement. »

Profondément préoccupé par le bien-être de tous les civils, il a déclaré qu’il était « en contact étroit avec toutes les personnes concernées pour leur demander un maximum de retenue ».

« C’est un précipice dangereux et j’appelle tout le monde à se retirer du gouffre », a-t-il déclaré, appelant toutes les parties à protéger les civils.

« Peut-être des milliers de roquettes lancées sans discernement »

Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Volker Türk, a fait écho à cette préoccupation.

« Les civils ne doivent jamais être la cible d’attaques », a-t-il déclaré, soulignant les informations selon lesquelles des Israéliens auraient été pris en otage.

« Je suis choqué et consterné par les informations de ce matin selon lesquelles des centaines, voire des milliers de roquettes aveugles ont été tirées par des groupes armés palestiniens vers Israël, et qu’au moins 22 Israéliens ont été tués et des centaines blessés. »

Frappes aériennes à Gaza

Notant que les forces israéliennes ont répondu par des frappes aériennes sur la bande de Gaza densément peuplée, il les a appelées à « prendre toutes les précautions pour y éviter des pertes civiles ».

« J’appelle à l’arrêt immédiat de la violence et j’appelle toutes les parties et les pays clés de la région à désamorcer la situation pour éviter de nouvelles effusions de sang », a-t-il déclaré.