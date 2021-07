Les responsables de l’OMS tentent de comprendre pourquoi le delta est si dangereux que les souches précédentes de Covid

Les responsables de l’Organisation mondiale de la santé ont déclaré qu’ils essayaient toujours de comprendre pourquoi la variante delta est plus transmissible et rend potentiellement les gens plus malades que la souche de coronavirus d’origine.

« Nous essayons vraiment de mieux comprendre pourquoi la variante delta est plus transmissible », a déclaré le Dr Maria Van Kerkhove, responsable technique de l’OMS sur Covid-19, lors d’un point de presse vendredi. « Il existe certaines mutations dans la variante delta qui, par exemple, permettent au virus d’adhérer plus facilement à une cellule. Certaines études en laboratoire suggèrent qu’il y a une réplication accrue dans certains des systèmes de voies respiratoires humains modélisés. »

De nouvelles données émergent dans le monde sur la souche hautement transmissible ces dernières semaines alors que les scientifiques tentent de mieux comprendre la nouvelle menace. Les Centers for Disease Control and Prevention ont averti jeudi les législateurs que de nouvelles recherches indiquent que la souche delta est plus contagieuse que la grippe porcine, le rhume et la polio. C’est aussi contagieux que la varicelle. Il semble également avoir une fenêtre de transmission plus longue que la souche Covid-19 d’origine et peut rendre les personnes âgées plus malades, même si elles ont été complètement vaccinées.

L’avertissement de jeudi a été fait dans un document confidentiel qui a été examiné par CNBC et authentifié par l’agence fédérale de la santé.

« Le virus lui-même, au départ, est un virus dangereux. C’est un virus hautement transmissible. La variante Delta l’est encore plus », a déclaré Van Kerkhove. « C’est doublement plus transmissible que les souches ancestrales. »