Les responsables de l’OMS disent que nous pourrions contrôler Covid l’année prochaine «si nous avons vraiment de la chance»

Le monde pourrait avoir le contrôle de Covid-19 d’ici l’année prochaine « si nous avons vraiment de la chance », ont déclaré lundi des responsables de l’Organisation mondiale de la santé.

Même si la variante delta se propage rapidement à travers le monde, les responsables de l’OMS sont toujours optimistes que les dirigeants mondiaux pourraient maîtriser la pandémie l’année prochaine.

« J’aimerais dire que cela prendra fin cette année, mais je ne le pense vraiment pas », a déclaré le Dr Mike Ryan, directeur exécutif du programme d’urgence sanitaire de l’OMS. « Si nous avons vraiment de la chance, nous aurons le contrôle l’année prochaine. »

La pandémie pourrait se terminer plus tôt si les pays veillent à ce que les vaccins soient distribués équitablement aux pays les plus pauvres, pratiquent la distanciation sociale et financent adéquatement les hôpitaux, selon Ryan, qui répondait à une question du fils de l’un de ses collègues, la responsable technique de Covid Maria Van Kerkhove.

Les pays avec des taux de vaccination élevés pourraient voir la pandémie se terminer plus tôt pour eux, a-t-il déclaré, critiquant les dirigeants mondiaux pour ne pas partager autant qu’ils le pouvaient leurs stocks de vaccins avec les pays les plus pauvres.

« Les enfants devraient demander à leurs gouvernements … alors pourquoi ne partageons-nous pas », a-t-il déclaré en répondant à la question de Cole Van Kerkhove. « C’est pour moi le gros problème que nous avons en ce moment, nous ne partageons pas assez, nous ne sommes pas justes et nous savons que nous avons appris cela à l’école. »

De nombreuses régions du monde voient encore le nombre de cas augmenter, a déclaré Van Kerkhove. « Au cours des sept derniers jours, au niveau mondial, il y a eu 11,5% des cas et il y a eu une augmentation de 1% des décès. »

Au cours de la semaine dernière, de nombreuses régions du monde ont vu le nombre de cas augmenter. L’Europe a enregistré une augmentation de près de 21%, l’Asie du Sud-Est a enregistré une augmentation de 16,5%, la région du Pacifique occidental a enregistré une augmentation d’environ 30% et la région de la Méditerranée orientale a enregistré une augmentation de 15% des cas.

Les décès de Covid ont également augmenté dans quatre des six régions de l’OMS au cours des sept derniers jours. Le Pacifique occidental a enregistré une augmentation de 10% des décès, l’Asie du Sud-Est a enregistré une augmentation de 12%, la Méditerranée orientale a enregistré une augmentation de 4% et la région africaine souffre toujours d’un récent pic de transmission.

Les responsables de l’agence ont également déclaré que bien que les experts aient vu des infections à Covid contourner la protection vaccinale, ces cas sont presque toujours bénins.

De nouvelles variantes qui pourraient provoquer un pic dans les cas révolutionnaires sont toujours possibles. « La variante delta ne sera pas la dernière variante préoccupante dont vous nous entendez parler », a déclaré Van Kerkhove.

Plus les gens dans le monde restent longtemps non vaccinés et plus la mixité sociale se poursuit, plus le risque d’émergence d’une variante plus dangereuse est élevé. Les responsables de l’OMS ont déclaré que les voyages internationaux ne devraient avoir lieu que s’ils sont absolument nécessaires.

« Tout ce que vous faites pendant une pandémie augmente ou diminue le risque, il n’y a pas de risque zéro, il s’agit de minimiser le risque », a déclaré Ryan.