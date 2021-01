Les responsables de l’hôpital de Paris préviennent que la propagation du coronavirus menace d’augmenter fortement dans les semaines à venir et que des mesures plus fortes autres qu’un couvre-feu national pourraient être nécessaires pour endiguer la pandémie.

La sonnette d’alarme est sonnée mercredi par le chef des hôpitaux parisiens et un expert en maladies infectieuses qui affirment que la nouvelle variante contagieuse étire le système de santé.

«Nous craignons que ce ne soit extrêmement difficile, surtout en mars», Karine Lacombe, responsable des maladies infectieuses à l’hôpital Saint-Antoine de Paris, a déclaré aux médias locaux. «Au niveau local … lorsque le nombre d’admissions dans les unités de soins intensifs augmentera, nous aurons probablement besoin de mesures plus restrictives que le couvre-feu.»

Les cas en USI ont augmenté régulièrement au cours des 10 derniers jours.

Elle a déclaré que les semaines à venir seront cruciales car la dynamique de la pandémie changera. « Nous savons que cette variante se propage beaucoup plus rapidement et, surtout, elle est plus contagieuse », Dit Lacombe.

Un couvre-feu nocturne en vigueur dans toute la France et deux précédents verrouillages imposés par le gouvernement l’année dernière visaient à empêcher le débordement des hôpitaux.

Martin Hirsh, le directeur général du système des hôpitaux parisiens a déclaré à la radio que «Tous les modèles estiment qu’entre la mi-février [and] début février » les cas atteindraient un sommet. Il a déclaré que la situation serait similaire à celle vécue par les responsables de la santé britanniques, irlandais et allemands à mesure que la nouvelle variante s’implanterait.

Mardi, les chiffres officiels du Covid-19 ont montré que la moyenne sur sept jours était passée à 18820, son niveau le plus élevé depuis le 23 novembre.

