Les responsables de l’État cherchent à revoir les accords de paris sportifs

Et dans certaines universités, les administrateurs et les étudiants ont exprimé leur inquiétude au sujet des accords que les universités avaient conclus pour promouvoir les paris sportifs sur le campus.

Le sentiment a changé après que le New York Times a publié une série d’articles le mois dernier qui examinaient l’explosion des paris sportifs à l’échelle nationale depuis que la Cour suprême a annulé une loi fédérale en 2018 qui empêchait la plupart des États d’autoriser de tels jeux de hasard. Les articles détaillaient le lobbying agressif utilisé pour légaliser les paris sportifs dans 31 États, le système de réglementation éclaté qui supervise désormais l’industrie et le flot de marketing et de promotion des paris sportifs à la télévision, en ligne et sur les campus.

Au Kansas, les lobbyistes des sociétés de jeu et des équipes sportives ont inondé les législateurs d’argent et de cadeaux. Les législateurs ont rédigé une législation qui accordait aux industries des paris et du sport une variété de cadeaux lucratifs.

Une disposition prévoyait 80% des recettes fiscales des paris sportifs pour payer un éventuel stade de sport professionnel au Kansas. La disposition a été insérée à la dernière minute à la demande de promoteurs immobiliers qui possédaient des terrains à proximité du site où le stade serait probablement construit.

La gouverneure Laura Kelly du Kansas, interrogée sur l’article, a déclaré qu’elle avait commencé à discuter avec les législateurs de l’État des moyens de réviser la loi sur les paris sportifs. Elle a déclaré que les responsables se concentreraient sur la disposition de financement du stade.