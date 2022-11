Les responsables de l’État célèbrent la nouvelle tour de contrôle du trafic aérien de Romeoville – Shaw Local

Une nouvelle tour de contrôle du trafic aérien dans un aéroport de Romeoville devrait entrer en service le 1er décembre.

La nouvelle tour offrira un niveau de sécurité plus élevé à l’aéroport de l’université de Lewis, au profit de l’espace aérien dans une région qui comprend les aéroports de Midway et O’Hare à Chicago, et fournira une formation améliorée aux futurs pilotes de l’université de Lewis, selon le département des transports de l’Illinois. .

Dans un communiqué, le gouverneur JB Pritkzer a déclaré que la nouvelle tour est “un autre témoignage des investissements que nous faisons pour faire progresser notre infrastructure – avions, trains et automobiles inclus”.

Le projet de tour de 8 millions de dollars a été soutenu par 6 millions de dollars du Rebuild Illinois Capital Plan, un programme de près de 45 milliards de dollars sur six ans visant à améliorer les infrastructures de l’État.

“Cette tour de contrôle du trafic aérien n’est pas seulement une question de sécurité aérienne – il s’agit d’offrir des opportunités économiques et éducatives aux habitants du comté de Will et de tout l’Illinois”, a déclaré Pritkzer.

Le secrétaire aux Transports de l’Illinois, Omer Osman, a fait une déclaration selon laquelle Rebuild Illinois renforce le statut de l’État de “centre de transport de la nation en investissant dans tous les modes de transport, y compris l’aviation”.

“La nouvelle tour de contrôle du trafic aérien de l’Université de Lewis aura un impact positif sur la sécurité et la mobilité dans une partie importante de l’État pendant de nombreuses années à venir”, a déclaré Osman.

La tour fera partie de l’aéroport de l’université de Lewis, détenu et exploité par le district portuaire régional de Joliet et doté de contrôleurs aériens sous contrat avec la Federal Aviation Administration, selon l’IDOT.