Les responsables de l’environnement tuent l’orignal après qu’il ait erré sur l’aéroport du Connecticut, n’a pas atteint la piste

WINDSOR LOCKS, Conn. (AP) – Des responsables de l’environnement ont tué un orignal dans le Connecticut après qu’il se soit égaré sur le terrain d’un grand aéroport.

L’orignal a été aperçu vendredi matin errant le long d’une route à l’aéroport international de Bradley. Les autorités ont décidé d’abattre l’animal, invoquant des problèmes de sécurité pour les voyageurs aériens et les conducteurs le long d’une autoroute à proximité.

« Lorsque des orignaux errent dans des zones à fort trafic telles que les aéroports et les voies publiques, cela peut constituer un problème de sécurité publique et DEEP et le personnel de l’aéroport sont autorisés à euthanasier un orignal si cela est jugé nécessaire », a déclaré James Fowler, porte-parole du département d’État de l’Énergie. et de la protection de l’environnement a déclaré dans un communiqué.

L’animal n’a jamais franchi la clôture périphérique qui protège les pistes de l’aéroport et aucun vol n’a été affecté. L’animal n’avait pas été blessé. On ne sait pas pourquoi l’animal n’a pas pu être déplacé. DEEP n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire supplémentaire dimanche.

Le DEEP estime qu’il y a entre 100 et 150 orignaux dans le Connecticut.

La porte-parole de l’aéroport, Alisa Sisic, a déclaré que les responsables surveillaient en permanence les menaces de la faune dans la région et « ont des stratégies globales pour s’assurer que l’aéroport est prêt à gérer toutes les situations liées à la faune ».

L’aéroport international de Bradley est le deuxième plus grand aéroport de la Nouvelle-Angleterre, derrière Logan à Boston et dessert le Connecticut et l’ouest du Massachusetts.

The Associated Press