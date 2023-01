Les responsables de l’école ont ignoré plusieurs avertissements selon lesquels un enfant de 6 ans avait une arme à feu avant de tirer sur son professeur, selon un avocat

Le personnel inquiet a averti à trois reprises les administrateurs d’une école primaire de Virginie qu’un garçon de six ans avait une arme à feu et menaçait d’autres élèves dans les heures qui ont précédé le tir et la blessure d’un enseignant, mais l’administration “a été paralysée par l’apathie” et n’a pas ‘ t appeler la police, retirer le garçon de la classe ou fermer l’école, a déclaré mercredi l’avocat de l’enseignant blessé.

Diane Toscano, avocate d’Abigail Zwerner, a déclaré lors d’une conférence de presse qu’elle avait informé le conseil scolaire de Newport News, en Virginie, que l’enseignant de 25 ans de l’école élémentaire Richneck prévoyait de poursuivre le district scolaire au cours du 1er janvier. 6 fusillade, qui a laissé Zwerner avec des blessures graves.

“Ce jour-là, en quelques heures, trois fois – trois fois – l’administration de l’école a été avertie par des enseignants et des employés inquiets que le garçon avait une arme sur lui à l’école et menaçait les gens. Mais l’administration ne pouvait pas être dérangé », a déclaré Toscano.

Elle a déclaré que Zwerner s’était d’abord rendu chez un administrateur vers 11 h 15 le jour de la fusillade et avait déclaré que le garçon avait menacé de battre un autre enfant, mais qu’aucune mesure n’avait été prise.

Environ une heure plus tard, une autre enseignante s’est rendue chez un administrateur et a déclaré qu’elle avait pris sur elle de fouiller le cartable du garçon, mais a averti qu’elle pensait que le garçon avait mis l’arme dans sa poche avant de sortir pour la récréation, a déclaré Toscano.

“L’administrateur a minimisé le rapport de l’enseignant et la possibilité d’une arme à feu, en disant – et je cite -” Eh bien, il a de petites poches “”, a déclaré Toscano.

Les enfants expriment leur soutien à Zwerner lors d’une veillée aux chandelles en son honneur. (John C. Clark/Associated Press)

Peu après 13 heures, un autre enseignant a déclaré à un administrateur qu’un autre élève qui “pleurait et avait peur” a déclaré que le garçon lui avait montré l’arme pendant la récréation et l’avait menacé de lui tirer dessus s’il en parlait à qui que ce soit. Encore une fois, aucune mesure n’a été prise, a-t-elle déclaré.

Lorsqu’un autre employé qui avait entendu dire que le garçon pouvait avoir une arme à feu a demandé à un administrateur de fouiller le garçon, il a été refusé, a déclaré Toscano.

“On lui a dit d’attendre que la situation se termine parce que la journée d’école était presque terminée”, a-t-elle déclaré.

Environ une heure plus tard, Zwerner “a été abattu devant ces enfants horrifiés, et l’école et la communauté vivent le cauchemar, tout cela parce que l’administration de l’école n’a pas agi”, a déclaré Toscano.

“S’ils n’avaient pas été aussi paralysés par l’apathie, ils auraient pu empêcher cette tragédie”, a-t-elle déclaré.

Un avocat de Zwerner a déclaré mercredi que les administrateurs avaient ignoré trois avertissements plus tôt dans la journée selon lesquels le garçon avait une arme à feu. (John C. Clark/Associated Press)

La porte-parole du district scolaire Michelle Price et la présidente du conseil scolaire Lisa Surles-Law n’ont pas immédiatement retourné les appels demandant des commentaires sur les allégations de Toscano.

La fusillade a soulevé des questions sur la sécurité de l’école et a stupéfié Newport News, une ville d’environ 185 000 habitants située à environ 110 kilomètres au sud-est de Richmond.

Le surintendant George Parker III, qui a été vivement critiqué par les parents et les enseignants à la suite de la fusillade, a déclaré qu’au moins un administrateur avait été informé le jour de la fusillade que le garçon pourrait avoir une arme, mais aucune arme n’a été trouvée lorsque son sac à dos a été fouillé. La police a déclaré que les responsables de l’école ne leur avaient pas parlé de ce pourboire avant la fusillade, qui s’est produite quelques heures plus tard.

Cindy Connell, enseignante au collège à Newport News, a qualifié les événements décrits par Toscano de “plus qu’horrifiants”.

“Ce n’est qu’un autre exemple d’administrateurs qui n’écoutent pas les préoccupations des enseignants, et la seule raison pour laquelle nous parlons de celui-ci est qu’Abby Zwerner s’est fait tirer dessus”, a déclaré Connell.

“Je pense que tout administrateur à qui on a dit à plusieurs reprises que cet enfant avait une arme, nous pensons que cet enfant a une arme – quiconque était au courant de cette situation et n’a rien fait devrait perdre son emploi.”

L’arme appartenait à la mère du garçon

Le chef de la police, Steve Drew, a qualifié à plusieurs reprises la fusillade de “intentionnelle”, affirmant que le garçon avait visé Zwerner et avait tiré une balle, la frappant à la main et à la poitrine. Zwerner a été hospitalisé pendant près de deux semaines mais se remet maintenant à la maison, a déclaré Toscano.

“Le chemin vers un rétablissement complet sera long … et les cicatrices psychologiques seront durables”, a déclaré Toscano.

La mère du garçon a acheté légalement l’arme utilisée lors de la fusillade, a indiqué la police. La famille du garçon a déclaré dans un communiqué la semaine dernière que l’arme était “sécurisée”. L’avocat de la famille, James Ellenson, a déclaré à l’Associated Press qu’il avait compris que l’arme se trouvait dans le placard de la femme sur une étagère de plus de 1,8 mètre de haut et qu’elle avait un verrou à gâchette qui nécessitait une clé.

La famille a également déclaré dans sa déclaration que le garçon souffrait d’un “handicap aigu” et faisait l’objet d’un plan de soins “qui prévoyait que sa mère ou son père fréquenterait l’école avec lui et l’accompagnerait en classe tous les jours”. La semaine de la fusillade était la première où un parent n’était pas en classe avec lui, a déclaré la famille.

James Ellenson, un avocat de la famille du garçon, a publié mercredi une déclaration disant qu’ils “continuent de prier pour Mme Zwerner et lui souhaitent un rétablissement complet et complet”.

“Nos pensées vont à toutes les personnes impliquées”, a déclaré Ellenson.

Le conseil scolaire de Newport News tiendra une réunion spéciale mercredi soir pour voter sur un accord de séparation et une indemnité de départ pour Parker, selon un ordre du jour affiché. Le conseil doit également voter sur un nouveau surintendant par intérim.

L’école, fermée depuis la fusillade, devrait rouvrir la semaine prochaine. Karen Lynch, directrice de longue date du district scolaire de Newport News, a été nommée “administratrice en mission spéciale” à Richneck, a déclaré Lynch dans une note aux parents lundi.