Les responsables de l’école de New York disent que les yeshivas dirigées par la communauté hassidique n’enseignent pas aux élèves les matières de base

NEW YORK (AP) – Dix-huit écoles juives privées gérées par la puissante communauté hassidique de New York ont ​​privé des milliers d’étudiants de l’éducation laïque requise en anglais, mathématiques, sciences et études sociales dont ils ont besoin pour fonctionner avec succès en dehors de leurs enclaves religieuses, selon les résultats à partir d’une enquête de huit ans menée par les responsables de l’école de New York.

L’enquête – qui, selon les critiques, a été longtemps retardée en raison de la politique – a conclu que de nombreuses écoles religieuses, ou yeshivas, ne dispensaient pas « un enseignement sensiblement équivalent » dans les matières de base comme le font les écoles publiques – comme l’exige la loi de l’État.

Dans une lettre adressée à au moins une école, le chancelier des écoles de New York, David Banks, s’est dit préoccupé par le fait que les élèves n’étaient pas instruits dans des matières clés « suffisantes pour les préparer à leur avenir ».

Un examen de plus de deux douzaines de yeshivas, qui reçoivent des centaines de millions de dollars de financement public, a déterminé que seules sept de ces écoles étaient conformes aux règles de l’État.

L’enquête a été déclenchée par les plaintes d’un ancien élève qui a déclaré qu’il n’avait pas reçu la scolarité nécessaire pour naviguer dans le monde extérieur. Il formera plus tard un groupe appelé Young Advocates for Fair Education, qui a amené le ministère de l’Éducation de la ville à lancer une enquête en 2015.

« Nous espérons que l’achèvement de cette enquête obligera la ville et le maire Eric Adams à agir au nom de milliers d’étudiants qui sont privés de leur droit à une éducation de base solide », a déclaré la directrice exécutive du groupe, Beatrice Weber.

Weber a suggéré que certaines des écoles jugées conformes n’avaient pas été examinées de manière adéquate et que les élèves de ces écoles « continueront d’être privés d’une éducation de base ».

L’enquête a été menée par à-coups, alors que les dirigeants hassidiques ont utilisé leur force politique pour repousser toute intrusion dans leur communauté, qui est concentrée dans le quartier de Brooklyn à Williamsburg.

Les juifs hassidiques constituent un mouvement du judaïsme orthodoxe. Et tandis que les quelque 200 000 juifs hassidiques de New York, concentrés, ne représentent qu’une fraction de la population juive de la ville, ils ont accumulé une influence considérable au sein de la structure du pouvoir de la ville en raison du penchant de la communauté à voter en bloc.

Les yeshivas, dont beaucoup sont petites, jouent un rôle central dans la préservation des traditions hassidiques et de l’orthodoxie religieuse. Dans certaines écoles, l’enseignement est dispensé principalement en yiddish – en violation de la loi de l’État exigeant que l’enseignement soit dispensé en anglais. L’enquête a révélé que parfois l’anglais n’était pas enseigné du tout. La journée scolaire typique était consacrée à l’enseignement de la Torah et du Talmud. Dans certains cas, les administrateurs de yeshiva ont refusé les demandes d’autorisation aux responsables des écoles de la ville d’effectuer des visites de suivi.

Richard Bamberger, porte-parole de Parents for Educational And Religious Liberty in Schools, a déclaré que les parents envoient leurs enfants dans des yeshivas en raison de l’approche morale et religieuse adoptée par les écoles.

« Ils continueront à le faire, quel que soit le nombre d’avocats du gouvernement qui essaient d’insister sur le fait que l’éducation à la yeshiva est mieux mesurée par des listes de contrôle qu’ils conçoivent plutôt que par la vie que mènent les diplômés de la yeshiva », a-t-il déclaré au New York Daily News.

Les responsables des écoles de la ville ont déclaré que la plupart des écoles visitées étaient coopératives, tandis qu’un petit nombre d’écoles l’étaient moins.

« Pour toute école jugée non substantiellement équivalente », a déclaré le porte-parole des écoles de NYC, Nathaniel Styer, dans un communiqué, « le DOE est prêt à aider l’école à devenir substantiellement équivalente ».

Les écoles qui n’ont pas fourni l’instruction nécessaire doivent rédiger un plan de remédiation et ont jusqu’à deux ans pour le mettre en place.

« Notre objectif est d’éduquer les enfants, pas de punir les adultes », a déclaré Styer.

Weber a déclaré qu’elle s’inquiétait de la manière dont les plans de remédiation seront mis en œuvre.

« Comment pouvons-nous nous assurer que les ressources sont là ? » elle a demandé. « Comment pouvons-nous nous assurer que la mise en œuvre est effectuée correctement ? »

L’achèvement de l’enquête intervient dans le cadre d’une poussée visant à renforcer la surveillance des 1 800 écoles privées et religieuses de l’État, à la suite d’une enquête du New York Times publiée l’automne dernier qui a révélé comment les élèves des écoles hassidiques se sont vu refuser une éducation de base dans des matières cruciales.

Les nouvelles règles de l’État ont été réduites par un juge plus tôt cette année après qu’un procès a été intenté par des écoles juives ultra-orthodoxes. Le juge a statué que les parents ne peuvent être tenus de retirer leurs enfants des écoles privées qui ne respectent pas les normes désignées par l’État.

Bobby Caina Calvan, Associated Press