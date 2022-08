Les responsables de l’Arizona ont averti que le plan des faux électeurs pourrait “sembler trahison”

Deux républicains de l’Arizona recrutés par des alliés de l’ancien président Donald J. Trump pour se joindre à un effort pour le maintenir au pouvoir après avoir perdu les élections de 2020 sont devenus si préoccupés par le plan qu’ils ont dit aux avocats qui y travaillaient qu’ils craignaient que leurs actions ne soient considérées comme trahison, selon des courriels examinés par le New York Times.

Kelli Ward, la présidente du Parti républicain de l’Arizona, et Kelly Townsend, un sénateur de l’État, auraient tous deux exprimé des inquiétudes aux avocats de M. Trump en décembre 2020 au sujet de leur participation à un plan de signature d’une liste d’électeurs affirmant que M. Trump avait remporté l’Arizona, même si Joseph R. Biden Jr. avait remporté l’État.

Le stratagème faisait partie d’une offre plus large – l’une des plus longues et des plus compliquées que M. Trump ait entreprises alors qu’il cherchait à s’accrocher au pouvoir après avoir perdu l’élection présidentielle de 2020 – pour fabriquer à tort une victoire pour lui en créant de fausses listes d’électeurs dans États du champ de bataille qui prétendraient qu’il avait été le vrai vainqueur.