Les responsables de l’aide en cas de pandémie qui ont trop payé les locataires exigent un remboursement

Les agences étatiques et locales qui ont distribué l’aide fédérale aux locataires menacés d’expulsion pendant la pandémie se démènent désormais pour récupérer des millions de dollars de trop-payés.

Les responsables d’au moins cinq États ont envoyé aux locataires et aux propriétaires une série de lettres, citant généralement des erreurs matérielles ou d’autres confusions bureaucratiques, exigeant qu’une partie de l’aide temporaire soit restituée. Certains avis demandent des sommes à cinq chiffres en quelques semaines.

Les détails sur les récupérations sont difficiles à trouver, mais NBC News a identifié des efforts au cours de l’année écoulée au Minnesota, au Delaware, au Texas, en Caroline du Nord et en Alaska pour récupérer une partie des plus de 46 milliards de dollars d’aide d’urgence au loyer que le Congrès a alloués dans le cadre de deux mesures d’aide de grande envergure. en 2020 et 2021. Les fonds excédentaires, qui couvrent une petite fraction de cette aide, sont destinés à être restitués au Trésor américain ou réaffectés à d’autres personnes dans le besoin.

Mais avec peu de directives publiques de la part de Washington, certains bénéficiaires se démènent pour annuler leurs chèques ou faire appel des demandes, même si beaucoup restent vulnérables aux mêmes problèmes de logement que l’aide désormais interrompue était censée atténuer.

Lenette Lopez, une mère célibataire de deux enfants à Bear, dans le Delaware, s’est appuyée sur l’aide d’urgence au logement de l’État, soutenue par le gouvernement fédéral, pour couvrir son loyer après avoir fermé son salon de coiffure en vertu d’ordres de verrouillage en 2020. Mais fin mai, son propriétaire a reçu une lettre lui demandant plus de 10 000 $. dans les 30 jours, affirmant que Lopez avait reçu des paiements au-delà des 18 mois autorisés par le programme.

Personne n’a cette somme d’argent pour l’envoyer immédiatement à ce programme. Lenette Lopez, bénéficiaire d’une aide au logement en cas de pandémie à Bear, De.

« Personne n’a cette somme d’argent pour l’envoyer immédiatement à ce programme », a déclaré Lopez, ajoutant que les avocats qu’elle a contactés pour obtenir des conseils ne savaient pas comment gérer la situation.

Puis, début août, les autorités du Delaware ont annoncé qu’elles cesseraient leurs tentatives de recouvrement des fonds à l’échelle de l’État, mais ont averti qu’elles devaient toujours signaler tout non-paiement au Trésor et que « d’autres mesures au niveau local pourraient également être prises ».

Lopez ne sait pas où cela la mène. Elle a exprimé sa frustration de ne pas savoir si l’aide qui l’a aidée à rester logée pourrait avoir l’effet inverse après la fin du programme.

« Le but du programme était de prévenir l’itinérance. C’était pour empêcher les expulsions », a-t-elle déclaré.

Un gestionnaire immobilier du Delaware a déclaré à NBC News qu’il avait dû expulser quelqu’un qui était déjà en retard dans le loyer après avoir reçu un avis de récupération qui a mis le locataire encore plus en retard. L’État a dit au propriétaire qu’il devait toujours payer le remboursement, et l’entreprise n’a pas déterminé comment procéder.

Le Minnesota a déclaré avoir déjà récupéré 500 000 $ sur les 1,3 million de dollars identifiés pour la récupération, et le programme d’aide au loyer HOPE de Caroline du Nord a récolté 374 674 $ sur les près de 3 millions de dollars qu’il tente de récupérer. Le programme d’aide au loyer de l’État du Texas a récupéré environ 1,68 % des 2,2 milliards de dollars déboursés, mais les programmes locaux et des comtés de l’État récupèrent également. Les responsables du logement de l’État de l’Alaska n’ont fait aucun commentaire.

Les autorités citent toute une série de raisons pour lesquelles certains bénéficiaires ont été trop payés, mais elles sont beaucoup plus souvent bureaucratiques que frauduleuses – comme des problèmes de détermination de l’éligibilité, des chèques émis plus longtemps qu’ils n’auraient dû, comme dans le cas de Lopez, ou des erreurs matérielles liées à des problèmes technologiques. et des effectifs réduits.

Dans le Delaware, qui a déclaré avoir récupéré environ 204 000 dollars sur son objectif de 1,6 million de dollars, les autorités ont déclaré avoir par erreur surpayé certains propriétaires au nom de leurs locataires. L’année dernière, un audit indépendant a pointé « diverses erreurs de documentation et de traitement ».

Même si les avis sont adressés directement aux propriétaires et aux sociétés de gestion, le solde des loyers des locataires pourrait être affecté négativement, selon l’agence nationale du logement. le site Web prévient. Les responsables ont déclaré qu’ils ne pouvaient pas dicter aux propriétaires comment récupérer l’argent, mais les ont encouragés à proposer des plans de paiement aux locataires.

À Capitol Hill, les républicains font pression sur l’administration Biden pour obtenir davantage de données sur la fraude à l’aide en cas de pandémie, après que le ministère du Travail a découvert que près de 40 % des allocations de chômage n’avaient pas été versées de manière inappropriée. Les défenseurs du logement et les bénéficiaires locaux affirment cependant avoir constaté très peu de signes de fraude dans les programmes d’aide au loyer. La plupart des trop-payés, disent-ils, ont été effectués dans la précipitation pour obtenir de l’aide et éviter une crise d’expulsions massives.

« Ils essayaient de déployer le financement en même temps qu’ils élaboraient des orientations », a déclaré Jill Naamane, directrice du Government Accountability Office, un organisme de surveillance fédéral non partisan. « C’était une grande tâche pour les bénéficiaires, qui étaient déjà confrontés à des problèmes de pandémie et à des problèmes dans leur région, d’essayer de suivre toutes ces mises à jour. »

Un porte-parole du Trésor a refusé de commenter après avoir demandé des questions écrites à NBC News, qui traitaient, entre autres, de l’ampleur des trop-payés liés au logement, des efforts des États et du gouvernement fédéral pour récupérer ces fonds ou des répercussions potentielles pour les bénéficiaires qui ne s’y conforment pas. Le bureau de l’inspecteur général du Trésor a rejeté les demandes de documents publics liées à l’aide, affirmant qu’il était en train de réexaminer le programme.

L’aide fédérale a largement réussi à aider à maintenir un demi-million de personnes au logement au début de la pandémie, selon un rapport du GAO de décembre dernier, malgré ce qu’il a qualifié de surveillance laxiste. Pas plus tard qu’en avril, le Trésor était encore données manquantes sur les allocations initiales. Le GAO a constaté dans le rapport que 26 % des données sur les paiements effectués en 2021 étaient incomplètes.

Dans certains cas, des erreurs se sont produites en raison de ce que le GAO a appelé des « juridictions qui se chevauchent ». C’est la raison que l’agence a citée dans une juridiction, qu’elle n’a pas identifiée, où 20 % des aides au loyer distribuées se sont avérées être des paiements en double.

Il était tout simplement très urgent de publier cela sans pouvoir élaborer un plan détaillé. Betsy Ballard, œuvres caritatives catholiques de Galveston-Houston, Texas.

Au Texas, les organisations caritatives catholiques de l’archidiocèse de Galveston-Houston se sont rendu compte à un moment donné du processus de distribution qu’elles donnaient de l’argent fédéral aux locataires qui recevaient également le soutien d’un programme d’État distinct, les rendant ainsi inéligibles au premier. Une fois que le groupe a eu accès aux données de l’État, il a commencé à récupérer les doublons.

« Il y avait vraiment urgence à publier cette information sans pouvoir élaborer un plan détaillé », a déclaré Betsy Ballard, directrice des communications de Catholic Charities pour la région.

L’organisation a déjà récupéré environ 3,3 millions de dollars sur les 307 millions de dollars d’aide au loyer qu’elle a distribués, mais environ 4 millions de dollars supplémentaires restent impayés. Ballard a déclaré que les organismes caritatifs catholiques ont utilisé une partie des fonds récupérés pour aider d’autres personnes qui risquent toujours d’être expulsées. L’aide récupérée dans d’autres domaines a été réaffectée de la même manière ; d’autres programmes disent qu’ils renverront l’argent au Trésor.

Dans un poignée de instancesles locataires et les propriétaires affolés ont apparemment obtenu une suppression ou une réduction de leurs demandes de remboursement après être apparus dans la couverture médiatique locale.

Lorsqu’un locataire de Raleigh, en Caroline du Nord, a contacté une chaîne de télévision locale au sujet de l’avis de récupération du programme HOPE de près de 10 000 $, les responsables ont examiné le cas quelques jours plus tard et ont annulé leur demande, affirmant qu’ils avaient déterminé que le locataire n’avait pas été trop payé après tout. selon WRAL.

L’une des raisons de la confusion administrative, selon le GAO, était que le Trésor a considérablement révisé ses lignes directrices en matière d’aide au loyer après l’entrée en fonction du président Joe Biden en janvier 2021, puis l’a fait cinq fois de plus jusqu’en août de la même année.

Le GAO a déclaré que bon nombre des administrateurs de l’aide humanitaire interrogés étaient déconcertés par les règles changeantes. Les autorités du Delaware et de Caroline du Nord ont toutes deux déclaré à NBC News qu’elles attendaient toujours des directives du Trésor quant à savoir qui devra finalement couvrir les trop-payés.

Depuis que le GAO a publié son rapport en décembre, a indiqué l’agence, les responsables du Trésor ont fait des efforts pour maintenir des heures de bureau afin de répondre aux questions des bénéficiaires. Le GAO évalue toujours si cela a résolu les problèmes généralisés de collecte de données qu’il a identifiés pour le premier lot d’aide au logement en cas de pandémie.

Dans le Delaware, Lopez a déclaré que son propriétaire travaillait avec elle pour s’assurer qu’aucun d’eux n’avait à rembourser l’autorité nationale du logement. Le propriétaire a fait appel, a-t-elle déclaré, mais celui-ci a été rejeté.

Les responsables du logement du Delaware ont déclaré que les propriétaires avaient déposé jusqu’à présent plus de 171 appels. Interrogée à quelles répercussions les personnes ayant reçu des avis de remboursement peuvent s’attendre en cas de non-paiement, l’agence a refusé de commenter.