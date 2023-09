Les responsables de la ville ont négocié le déplacement des camions vers Wellington, selon le procès des chefs de convoi

Quelques heures avant qu’un haut responsable d’Ottawa ne signe un affidavit pour soutenir une injonction contre les manifestations des camionneurs dans la ville, il discutait autour d’une pizza avec les organisateurs du convoi de déplacer davantage de camions sur la rue Wellington.

Kim Ayotte, directrice des services d’urgence et de protection de la ville, a poursuivi son témoignage jeudi dans le procès criminel de Tamara Lich et Chris Barber.

Lich et Barber sont accusés de méfaits, d’avoir conseillé à d’autres de commettre des méfaits, d’intimidation et d’entrave à la police pour leur rôle dans les manifestations de février 2022 contre les mesures liées au COVID-19, ainsi que d’autres griefs avec le gouvernement fédéral.

Ayotte a assisté à une réunion avec Barber et d’autres chefs de convoi le 13 février pour discuter de la logistique du déplacement des camions sur la rue Wellington et hors des routes résidentielles. La ville a fourni de la pizza pour ce qu’Ayotte a qualifié de réunion « informelle ».

L’accord a été coordonné entre le bureau de l’ancien maire Jim Watson et les chefs de convoi. Watson a annoncé l’accord le 13 février dans une lettre adressée à Lich.

Chris Barber arrive pour son procès au palais de justice d’Ottawa le 11 septembre 2023. (Justin Tang/La Presse Canadienne)

Il a été demandé aux manifestants de limiter les camions à la rue Wellington, entre la rue Elgin et la promenade Sir John A. Macdonald, qui a depuis été rebaptisée Kichi Zībī Mīkan.

Étant donné qu’il y avait environ 400 camions dans le centre-ville, Watson a reconnu que cela pourrait prendre jusqu’à 72 heures pour les déplacer. Il a également demandé aux organisateurs de cesser de demander à davantage de personnes de se joindre à la manifestation afin de garantir le déplacement des camions.

Les notes prises lors de cette réunion montrent que les responsables municipaux ont envisagé de permettre aux camions de stationner indéfiniment dans la rue directement en face de la Colline du Parlement.

« Kim Ayotte a produit des cartes et délimité la zone de Wellington dans laquelle la ville est prête à accueillir des camions indéfiniment », indique le procès-verbal de cette réunion, qui a été déposé comme preuve au tribunal.

Ayotte a déclaré au tribunal que la police n’était pas d’accord avec ce plan, mais qu’il s’agissait d’une « discussion en direct ».

Il a déclaré qu’il était entendu que tous les camions ne rentreraient pas sur Wellington et que certains seraient obligés d’aller ailleurs, en partie parce que Barber avait indiqué que les véhicules qui ne convenaient pas pourraient être déplacés hors de la ville.

« C’est à ce moment-là qu’on nous a annoncé qu’ils quitteraient la ville », a-t-il déclaré au tribunal. « C’était la combinaison de la façon dont cela allait fonctionner. »

Tamara Lich arrive pour son procès au palais de justice d’Ottawa le 11 septembre 2023. (Justin Tang/La Presse Canadienne)

Cette réunion s’est terminée vers 18 h 30 ou 19 heures avec l’intention de commencer à déplacer les camions le lendemain matin, le 14 février.

Mais Ayotte a signé un affidavit appuyant une injonction contre les camionneurs avant 20 heures le soir de la réunion.

Son affidavit a aidé la ville à convaincre la Cour supérieure de justice de l’Ontario d’accorder une injonction contre les camionneurs, ce qui empêchait les gens d’allumer des incendies illégaux, de lancer des feux d’artifice, de provoquer du bruit, d’encombrer les autoroutes et de faire tourner les véhicules au ralenti.

L’injonction ne permettait pas à la ville de diriger les actions de la police d’Ottawa, mais elle renforçait la capacité de la ville d’appliquer ses propres règlements contre les camionneurs.

« Deux problèmes distincts »

Ayotte a déclaré qu’il ne pensait pas que l’accord avec les manifestants devait être inclus dans son affidavit.

« Je les voyais comme deux problèmes distincts, deux choses distinctes sur lesquelles je travaillais », a-t-il déclaré.

Interrogé plus tard par la Couronne pour clarifier, il a déclaré qu’il considérait l’injonction comme un outil pour faire respecter la loi et l’accord avec les organisateurs comme un moyen de réduire la douleur ressentie par les résidents et les entreprises.

Serge Arpin, chef de cabinet de l’ancien maire Watson, a témoigné jeudi après-midi.

Il a aidé à coordonner l’accord entre les manifestants et Watson en utilisant l’intermédiaire Dean French, ancien chef de cabinet du premier ministre Doug Ford.

Arpin a déclaré que la ville avait été informée que plusieurs factions de manifestants étaient impliquées dans le convoi, mais que Lich et Barber étaient le groupe le plus « modéré » représentant la « majorité » des manifestants.

Il a déclaré que la ville acceptait cela et estimait que la manifestation ne visait pas les résidents d’Ottawa.

Cette position était incluse dans la lettre que Watson a écrite à Lich.

« Je ne crois pas que ces effets néfastes sur notre communauté et ses résidents étaient les conséquences voulues de votre protestation », indique la lettre.

Le témoignage d’Arpin devrait se poursuivre vendredi.

De nombreux manifestants considèrent l’accord comme faux

Barber a pu aider à déplacer 40 camions vers Wellington grâce à l’accord conclu avec la ville, et Ayotte a témoigné qu’il considérait l’accord comme un succès. Arpin a déclaré au tribunal jeudi que le déplacement d’un camion aurait été considéré comme un succès parce que le déplacement des camions représentait un énorme défi logistique et que tout soulagement pour les résidents était positif.

Devant le tribunal mercredi, Ayotte a témoigné que lorsqu’il est allé vérifier si les camions avaient été déplacés, il a constaté qu’aucun n’avait quitté la ville comme convenu. Au lieu de cela, il a déclaré avoir vu des véhicules « jockey » pour une meilleure position plus près de Wellington.

« Tout le monde essayait encore de se rapprocher du Parlement. Il n’y avait pas beaucoup de mouvements en dehors de la ville », a-t-il déclaré.

Ayotte a déclaré que Barber était prêt à continuer de déplacer les camions le lendemain, mais que ses efforts ont été stoppés par la police.

Des véhicules bordent la rue Wellington, juste à l’ouest de la Colline du Parlement d’Ottawa, alors que les camionneurs et leurs partisans continuent de protester contre les règles liées à la COVID-19, le 31 janvier 2022. (Blair Gable/Reuters)

Ayotte a témoigné que la police avait signalé que les différents groupes du convoi étaient « fracturés » et a reconnu qu’il s’était rendu compte que les chefs du convoi n’avaient pas l’oreille de tous les manifestants présents.

Pat King, un autre organisateur du convoi faisant face à des accusations criminelles, a publié une vidéo après l’annonce de l’accord disant aux camionneurs que la lettre était fausse et qu’elle ne devait aller nulle part.

Lich a posté sur Twitter que les « médias mentent » et qu’il n’y avait pas d’accord.

Deux heures plus tard, elle a de nouveau annoncé que le projet visant à déplacer les véhicules hors du centre-ville se poursuivrait.

Les camionneurs sur le terrain n’étaient pas non plus tous convaincus de l’existence d’un accord, plusieurs d’entre eux pensant qu’il n’était pas légitime.

La Couronne tente d’établir que Lich et Barber avaient « un contrôle et une influence » sur les foules et ont encouragé d’autres personnes à se joindre aux manifestations tout en collectant des fonds.

L’accord proposé a été présenté à la commission

Ayotte a témoigné mercredi que la Ville disposait à ce moment-là d’informations limitées sur les opérations policières.

Lors de la Commission d’urgence pour l’ordre public (POEC), qui s’est tenue en octobre et novembre pour examiner la décision du gouvernement fédéral d’invoquer la loi sur les urgences qui a finalement mis fin aux manifestations, davantage d’informations sur l’accord proposé ont été révélées.

Steve Kanellakos, qui était directeur municipal pendant les manifestations, a déclaré au POEC que d’autres forces de sécurité étaient préoccupées par l’accord visant à amener des camions sur Wellington.

Le Service de protection parlementaire (SPP), chargé d’assurer la sécurité des bâtiments gouvernementaux dans la zone, n’est pas d’accord avec l’accord conclu par la ville avec certains organisateurs de convois.

Le directeur municipal d’Ottawa, Steve Kanellakos, comparaît comme témoin devant la Commission d’urgence pour l’ordre public à Ottawa, le lundi 17 octobre 2022. (Sean Kilpatrick/La Presse Canadienne)

« Le [security service] a exprimé son inquiétude quant à la transformation de Wellington en un parking de plus de 200 camions », lit-on dans le résumé d’une interview accordée à la commission par Kanellakos.

« Le [police] puis a arrêté de déplacer les véhicules à proximité de la Colline du Parlement. »

Les preuves présentées à la commission ont montré que Larry Brookson, directeur par intérim du PPS, a contesté l’accord dans un courriel qu’il a envoyé à Kanellakos.

« Très honnêtement, Steve, je ne comprends pas comment ce type d’accord aurait pu être conclu au mépris évident de la sécurité », indique l’e-mail.

« D’autant plus que nous venons de terminer une évaluation de l’explosion d’une bombe qui incluait la menace de transfert d’explosifs via de gros véhicules. »

Le gouvernement fédéral n’a pas non plus été consulté sur les projets visant à déplacer davantage de camions près de la Colline du Parlement.

Le 14 février, après l’échec de l’accord, la police a commencé à avertir les manifestants qu’il était temps de partir et, quelques jours plus tard, lorsque le week-end est arrivé, elle a forcé à expulser quiconque refusait de partir. Finalement, plus de 100 personnes ont été arrêtées dans le cadre de cette vaste action policière.