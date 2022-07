Les responsables de la ville de St. Charles sollicitent les commentaires du public dans le cadre de la mise à jour du plan stratégique – Shaw Local

La ville de St. Charles met à jour son plan stratégique quinquennal qui servira de feuille de route, guidant les décisions concernant l’avenir de la ville.

Le plan stratégique intégrera les commentaires de la communauté et des principales parties prenantes, établira la vision de la ville et alignera les objectifs, les priorités et les budgets de la ville au cours des cinq prochaines années.

“Ce sont nos résidents et nos entreprises qui font de St. Charles la grande ville qu’elle est”, a déclaré le maire de St. Charles, Lora Vitek, dans un communiqué de presse de la ville de St. Charles. « Votre implication dans le processus de planification stratégique est inestimable. Nous voulons nous assurer que ce plan reflète vraiment notre communauté et ce que vous pensez être important. “

La ville a lancé un site Web sur le plan stratégique, https://berrydunn.mysocialpinpoint.com/city-of-st-charles-il/project-page, où les résidents peuvent donner leur avis sur ce qu’ils pensent que les priorités de la ville devraient être au cours des cinq prochaines années. Le site propose plusieurs façons de partager leurs réflexions :

• Répondez à un bref sondage où ils peuvent classer les priorités.

• Laissez un commentaire sur leur vision de Saint-Charles.

• Épinglez une idée, un commentaire ou une photo sur la carte interactive.

De plus, deux ateliers communautaires seront organisés. Une séance de vision communautaire aura lieu de 17 h à 19 h. 25 août, au Baker Community Center, 101 S. 2nd St., St. Charles. Il y aura également un forum communautaire de 17 h à 19 h le 19 octobre au Baker Community Center .

“Nous sommes impatients d’entendre ce que les membres de notre communauté envisagent pour St. Charles au cours des cinq prochaines années”, a déclaré Heather McGuire, administratrice de la ville de St. Charles, dans le communiqué. “La contribution des résidents et des entreprises est essentielle pour guider l’élaboration des priorités et des objectifs.”