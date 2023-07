Les responsables de la vallée de l’Illinois dénoncent une caution sans espèces – Shaw Local

Les agents des forces de l’ordre de la vallée de l’Illinois ont rapidement dénoncé les législateurs lorsque, en 2022, ils ont adopté des mesures qui ont remanié le système de justice pénale de l’Illinois.

Mardi, il y a eu d’autres dénonciations, mais cette fois, elles ont été adressées à la Cour suprême de l’Illinois pour une décision confirmant une loi de l’État mettant fin à la caution en espèces dans tout l’État. L’Illinois devient le premier État à abolir complètement la caution en espèces, à compter du 18 septembre.

Tout ce que je peux dire, c’est que je suis déçu que cela n’ait pas été jugé inconstitutionnel, mais nous nous adapterons et ferons ce que dit la loi. C’est mon travail. » — Joe Navarro, procureur de l’État du comté de La Salle

Dans une décision de 5 contre 2 mardi, le plus haut tribunal de l’État a annulé une décision d’un tribunal inférieur selon laquelle la fin de la caution en espèces était inconstitutionnelle.

« La Constitution de l’Illinois de 1970 n’exige pas que la caution monétaire soit le seul moyen de s’assurer que les accusés comparaissent pour les procès ou le seul moyen de protéger le public. Notre constitution crée un équilibre entre les droits individuels des accusés et les droits individuels des victimes d’actes criminels », a écrit la juge Mary Jane Theis. « Les dispositions de la loi sur la libération avant le procès énoncent des procédures proportionnées à cet équilibre. »

Le procureur de l’État du comté de Bureau, Thomas Briddick, s’est dit déçu de la décision de la Cour suprême de l’Illinois rendue mardi. (Scott Anderson – [email protected])

Les procureurs locaux se sont joints aux législateurs locaux pour condamner la décision de mardi.

« Je suis déçu de la décision rendue aujourd’hui par la Cour suprême de l’Illinois, mais je suivrai la loi qui entrera en vigueur », a déclaré le procureur du comté de Bureau, Thomas Briddick. « Le bureau du procureur de l’État du comté de Bureau continuera de s’efforcer de protéger les membres de la communauté et les victimes de crimes. »

Le procureur de l’État du comté de La Salle, Joe Navarro, a déclaré qu’il pensait que la décision entraînerait une foule de conséquences imprévues.

Parmi ceux-ci figurent une multitude de nouveaux appels. Navarro a déclaré que toute violation perçue des droits d’un détenu peut être traitée par voie d’appel. Cela entraînera un afflux massif d’affaires qui submergeront les bureaux du procureur d’appel et du défenseur d’appel et nécessiteront du personnel supplémentaire à un coût non négligeable pour les contribuables.

Les contribuables peuvent raisonnablement s’attendre à des ajustements budgétaires au niveau local également, car les bureaux du procureur de l’État et les défenseurs publics anticipent une augmentation de ce que Navarro a qualifié de paperasserie « onéreuse ».

« Tout ce que je peux dire, c’est que je suis déçu que cela n’ait pas été jugé inconstitutionnel », a déclaré Navarro. «Mais nous nous adapterons et ferons ce que dit la loi. C’est mon travail. »

La sénatrice d’État Sue Rezin (R-Morris) a publié mardi une déclaration rappelant aux électeurs qu’elle s’opposait à la législation, qui « a été adoptée au milieu de la nuit avec peu ou pas de contribution des forces de l’ordre, des procureurs et des juges de l’État, c’est loin ». d’atteindre cet équilibre. (Mark Busch – [email protected]/Mark Busch – [email protected])

La sénatrice d’État Sue Rezin (R-Morris) a publié mardi une déclaration rappelant aux électeurs qu’elle s’opposait à la législation, qui a été « adoptée au milieu de la nuit avec peu ou pas de contribution des forces de l’ordre, des procureurs et des juges de l’État ».

Dans sa déclaration, Rezin a attaqué le plus haut tribunal de l’État pour avoir laissé passer l’occasion d’inverser cette erreur.

« La décision de la Cour suprême de l’Illinois de confirmer la loi SAFE-T dans son intégralité est décevante », a déclaré Rezin. « Bien que je comprenne le mouvement visant à réformer notre système de cautionnement en espèces, il existe un moyen de le faire équitablement tout en assurant mieux la sécurité publique de nos communautés. »

Au printemps 2020, la Commission de la Cour suprême de l’Illinois sur les pratiques avant le procès a approuvé la réforme de la caution, trouvant qu’un accusé qui ne peut pas payer la caution voit sa vie s’effondrer en quelques jours – perte d’emploi, perte de la garde des enfants, problèmes de santé sans accès aux médicaments . Le gouverneur démocrate JB Pritzker a publié une déclaration disant que la réforme garantit que la détention provisoire est déterminée par le danger qu’un individu représente pour la communauté plutôt que par sa capacité à payer sa sortie de prison.

Le sénateur Tom Bennett (R-Gibson City), dont le district comprend les comtés de La Salle, Livingston, Putnam et Bureau, s’est joint à son collègue républicain pour critiquer la décision.

« Éliminer la caution en espèces sans donner aux juges un large pouvoir discrétionnaire pour détenir des individus dangereux avant le procès réduira la sécurité publique et rendra plus difficile pour les forces de l’ordre de garder les criminels violents hors des rues et hors de nos communautés », a déclaré Bennett.

Bennett craint que la loi SAFE-T ne dissuade les gens de servir dans les forces de l’ordre.

« Il s’agit d’une réécriture mal conçue du système de justice pénale de notre État qui place les criminels au-dessus des forces de l’ordre et de la sécurité publique », a déclaré Bennett. « Nous avons déjà vu des policiers et des shérifs partir pour trouver de nouvelles carrières à cause de la loi SAFE-T. Avec la décision d’aujourd’hui, je crains qu’il ne soit plus difficile de trouver des personnes pour occuper ces postes et assurer la sécurité de nos communautés.