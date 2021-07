Les responsables de la vaccination, épuisés, quittent leur emploi

Bob Swanson a travaillé pendant 33 ans pour protéger les habitants du Michigan des maladies que les vaccins stoppent le froid. Il a lutté contre le H1N1, a vacciné les soldats contre la variole après le 11 septembre et a freiné les épidémies de rougeole.

Il pensait avoir encore quelques années en lui, mais COVID-19 les a brûlées.

En tant que responsable de la vaccination de l’État du Michigan, les jours COVID-19 de Swanson ont commencé par des réunions avant le petit-déjeuner à 7h30 eta dîné. Il prenait de la nourriture et retournait dans la chambre du fond qu’il avait aménagée comme son bureau et travaillait jusqu’à minuit. Sept jours sur sept.

Enfin, lorsque sa femme ne supportait plus de le voir travailler des heures aussi pénibles, il a déménagé dans la cabane d’été de la famille et y a travaillé « presque totalement isolé » pendant des mois. Il n’a décollé que trois jours par an.

Ensuite, comme beaucoup d’autres responsables de la vaccination à travers le pays, il en a eu assez.

Depuis le début de la pandémie, un tiers des 64 personnes qui supervisent les programmes de vaccination du pays sont partis. Au milieu du plus grand effort de vaccination de l’histoire du pays, le pays a perdu une quantité stupéfiante de connaissances institutionnelles.

Le chiffre d’affaires comprend 14 qui ont démissionné, quatre qui ont été promus et six qui ont pris leur retraite, la plupart plus tôt que prévu – 24 au total.

Le chiffre d’affaires annuel est généralement de 10 personnes, a déclaré Claire Hannan, directrice exécutive de l’Association of Immunization Managers.

« Le taux de retraite est le double de l’habituel », a-t-elle déclaré.

Swanson s’est promis qu’il ferait vacciner 50% de la population du Michigan avec au moins une dose de vaccin COVID-19 avant son départ. Il l’a fait, à peine.

« Cela s’est produit la veille de ma retraite, le 30 avril », a-t-il déclaré.

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les gens quittent le terrain, notamment l’épuisement, de nouvelles opportunités et, parfois, la frustration face à la politisation d’un effort de santé publique autrefois simple.

« C’est dégrisant de dire qu’il y a beaucoup de nouvelles personnes qui n’ont jamais vécu une année normale », a déclaré Hannan. « Maintenant, ils doivent faire face à une crise tout en continuant à verser leurs subventions, à rédiger leurs rapports annuels et à soumettre leurs données. »

Aux États-Unis, les responsables de la vaccination sont l’épine dorsale du système de vaccination du pays.L’une de leurs responsabilités consiste à s’assurer que chaque enfant aux États-Unis reçoive quatre doses de vaccin contre la polio entre l’âge de deux mois et six ans, en gardant la maladie infantile débilitante éradiquée ici depuis 1979.

« Ces personnes expliquent pourquoi il n’y a pas de rougeole tous les jours. Ils incarnent l’invisibilité de la santé publique – il y a beaucoup de travail en cours mais pas beaucoup d’appréciation », a déclaré le Dr Joshua Sharfstein, expert en politique de santé à la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.

Peu connu avant COVID-19, l’éclaircissement de leurs rangs après une année éprouvante n’est pas inattendu mais c’est inquiétant, a déclaré le Dr Walter Orenstein, directeur du Emory University Vaccine Center et vétéran de 26 ans du programme de vaccination dans les centres. pour le contrôle et la prévention des maladies.

La vaccination concerne les relations, dont certaines se sont construites au fil des années. Les responsables de la vaccination connaissent les responsables de la santé de l’État et du comté et les dirigeants communautaires, travaillant pendant des années et parfois des décennies pour arrêter des maladies comme la coqueluche, la rubéole, la diphtérie, la rougeole et les oreillons.

Ces relations entrent en jeu pendant les épidémies et se sont avérées inestimables pendant COVID-19 lorsque la sensibilisation était cruciale, a-t-il déclaré.

« Ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans chaque communauté peut être quelque peu différent », a déclaré Orenstein. « C’est pourquoi il est si important d’avoir des gens au niveau de l’État et de la communauté qui ont de l’expérience. »

« Ce n’était tout simplement pas durable pour ma famille »

Quand elle pense aux 18 derniers mois, Christine Finley a du mal à croire tout ce qui s’est passé.

À l’automne 2020, son équipe essayait de se préparer pour les vaccins COVID-19, même si personne ne pensait qu’ils arriveraient aussi rapidement qu’ils l’ont fait.

Lorsque les vaccins sont arrivés, les demandes étaient instantanées et parfois apparemment impossibles, a déclaré Finley, qui a démissionné de son poste de directeur du programme de vaccination du Vermont en juin.

Le CDC voulait des données sur chaque injection administrée dans les 48 heures. Au Vermont, « nous avions des pharmacies qui envoyaient leurs données une fois par mois », a-t-elle déclaré.

Chaque semaine était une bousculade. Les mardis, les États ont découvert quelle était leur allocation maximale de vaccins du gouvernement fédéral. Leurs commandes étaient attendues jeudi, ce qui rend difficile la planification des événements de vaccination à plus d’une semaine.

Ils ont traité des exigences de stockage ultra-froid, des problèmes de distribution et des questions sur qui serait vacciné quand.

Certains voulaient être en première ligne, d’autres refusaient catégoriquement. En janvier, des manifestants anti-vaccins ont fermé l’un des plus grands sites de vaccination du pays au Dodger Stadium de Los Angeles.

Au Vermont, le personnel a reçu jusqu’à 800 appels par jour de personnes désespérées de se faire vacciner. « Ils vous disaient : ‘Comprenez-vous ce que vous faites à ma famille et à mes enfants ?’ », a déclaré Finley.

La pression a été aggravée par la politisation croissante du COVID-19 et des changements quasi constants.

« C’est devenu très politique », a déclaré Finley. « Un de mes amis a dit : ‘Au cours des quatre dernières semaines, j’ai eu quatre personnes au-dessus de moi dans le leadership.’ »

La communication était complexe. Mardi, l’administration Trump a tenu une réunion permanente avec les gouverneurs des États au cours de laquelle des informations importantes sur le déploiement du vaccin ont été fournies. Les gouverneurs se présenteraient ensuite devant les médias pour faire passer la nouvelle – contournant souvent complètement les programmes de vaccination.

« Ils disaient des choses à la télévision que nous ne savions pas. Nous devions littéralement affecter quelqu’un pour regarder les conférences de presse afin que nous puissions rapporter les informations au service de santé publique », a déclaré Finley.

En juin, elle en avait assez.

« Ce n’était tout simplement pas durable pour ma famille », a-t-elle déclaré. « Vous pourriez passer six à huit heures d’appels uniquement avec CDC chaque semaine. Ensuite, vous avez dû travailler avec votre personnel. Il n’y avait tout simplement aucun moyen de contourner une journée de 12 heures.

Finley envisage de reprendre son travail d’origine en tant qu’infirmière. Mais elle considère toujours la dernière année et demie comme l’une des choses les plus importantes qu’elle ait jamais faites. Depuis cette semaine, 74% de la population du Vermont est vaccinée.

Pour l’instant, elle aime être entre deux boulots. « J’ai dit à mon mari : ‘Je n’arrive pas à croire que je ne me réveillerai pas à 3 heures du matin, inquiète pour quelque chose.’ »

« Je savais que j’avais vraiment un impact sur la vie des gens »

Être un responsable de la vaccination dans l’État est en quelque sorte une vocation, a déclaré Swanson du Michigan.

« Je savais que j’avais vraiment un impact sur la vie des gens, que nous sauvions des vies », a-t-il déclaré. « Nous nous consacrons à ce que nous faisons. »

Ce dévouement s’étend à aider les autres sur le terrain. Grâce à l’Association of Immunization Managers, un solide système de mentorat et de formation permet aux nouveaux gestionnaires d’apprendre les complexités des subventions fédérales, des directives nationales et des exigences.

Ce système est déjà à l’œuvre pour mettre à niveau les nouveaux responsables de la vaccination, a déclaré Hannan.

L’Association of Immunization Managers a toujours organisé des appels mensuels aux membres pour partager des histoires et transmettre des informations. Pendant la pandémie, les appels ont eu lieu chaque semaine et sont devenus une bouée de sauvetage pour beaucoup.

« Nous avons discuté de la manière de gérer les exigences de la chaîne du froid. Où acheter une machine à glace carbonique ? Comment écrivez-vous les subventions? Quel type de personnel recrutez-vous ? Comment priorisez-vous qui se fait vacciner en premier ? » a déclaré Molly Howell, responsable de la vaccination du Dakota du Nord.

Elle en est venue à dépendre de ceux qui ont encore plus d’années dans le domaine et les conseils de personnes comme Swanson lui manqueront.

« Honnêtement, la dernière année et demie a été folle », a déclaré Howell. « Ce n’était pas comme si tout avait commencé lorsque les vaccins sont devenus disponibles. Nous étions déjà épuisés lorsque nous avons commencé à planifier le vaccin. »

En fait, ils étaient portés minces avant la pandémie. Dans un État de 760 000 habitants, elle comptait moins de 10 membres du personnel pour superviser les programmes fédéraux qui fournissent des vaccins gratuits pour les enfants, surveiller les épidémies de maladies évitables par la vaccination, suivre les taux de vaccination globaux pour l’État et organiser des cliniques de vaccination contre la grippe et des campagnes d’information pour adultes.

Au début de la pandémie, son personnel a été impliqué dans la recherche des contacts, répondant aux cas dans les établissements de soins de longue durée et mettant en place une hotline. Howell est devenue le chef de file de la réponse de son État en matière de garde d’enfants à COVID-19.

Pour l’instant, Howell garde le moral avec de petites victoires. La semaine dernière, elle a organisé un événement dans une mosquée de Fargo et 34 personnes ont été vaccinées, et l’une des tribus amérindiennes de l’État a ouvert une clinique mobile et fait vacciner 88 personnes.

« Cela vous maintient motivé », a-t-elle déclaré. «Bien que je voie les décès dus à COVID et ils sont de plus en plus jeunes. C’est dur. »