Les responsables de la sécurité publique poursuivent la recherche d’un membre d’équipage de barge disparu sur la rivière Des Plaines – Shaw Local

CHANNAHON – La Garde côtière américaine et les responsables de la sécurité publique continuent de fouiller la rivière Des Plaines après qu’une personne a été portée disparue d’un équipage de barge lundi soir, selon un communiqué de presse.

Le district de protection contre les incendies de Channahon a été envoyé dans la zone de l’Interstate 55 et de la rivière Des Plaines à 19 h 22. Après une enquête initiale, il a été déterminé que l’individu avait été vu pour la dernière fois vers 17 h 45 lundi, selon la police.

Des bateaux de recherche ont été déployés et ont effectué plusieurs schémas de recherche le long de la rivière entre la I-55 et le barrage et l’écluse de Dresde. Le département de police de Channahon a fourni un hélicoptère pour effectuer des passages aériens au-dessus de la rivière.

Les efforts de recherche ont été infructueux et en raison de problèmes de sécurité après la tombée de la nuit entraînant une mauvaise navigation visuelle, les efforts de recherche ont pris fin à 21 heures, selon un communiqué de presse.

Les opérations ont commencé à 6 heures du matin mardi avec des bateaux des districts de protection contre les incendies de Channahon, Minooka, Coal City et Morris et des jet-skis de Wilmington ESDA. La Garde côtière a déployé un navire pour aider à la sécurité du trafic fluvial pendant que les équipages effectuent des recherches. Les opérations de recherche se poursuivront tout au long de la journée.