Les responsables de la santé surveillent les variantes de COVID « FLiRT » qui pourraient entraîner une hausse des chutes

Alors que le Maryland approche les 1,5 million de cas signalés de COVID-19 depuis le début de la pandémie, les experts surveillent les nouvelles variantes du virus qui pourraient créer une augmentation des cas dans les mois à venir.

Malgré leur surnom mièvre, les responsables de la santé affirment que les variantes dites « FLiRT » du COVID-19 semblent mieux réussir à échapper à l’immunité malgré des infections ou des vaccinations antérieures.

« Bien que « FLiRT » soit un nom intéressant, il est en réalité basé sur la science. Parce que les scientifiques ont des initiales à une seule lettre pour certaines mutations qui se produisent. Et ces variantes FLiRT ont deux mutations, « F » en « L » et « R » en « T ». Et donc, quelqu’un a juste ajouté un petit « i » entre les deux, et vous obtenez « FLiRT » », a déclaré Andrew Pekosz, professeur de microbiologie moléculaire et d’immunologie à la Bloomberg School of Public Health de l’Université Johns Hopkins.

Les souches FLiRT sont le résultat d’une évolution convergente, a déclaré Pekosz.

« Un tas de virus dans différents endroits qui développent tous les mêmes mutations », a-t-il déclaré. « Donc, en substance… ils ont tous les mêmes mutations qui sont probablement à l’origine de l’augmentation des cas que nous observons actuellement et échappent à l’immunité préexistante.

« Mais comme ils sont tous génétiquement différents, nous n’avons aucun moyen de les regrouper tous », a-t-il déclaré. « En dehors de certains de ces surnoms. »

L’ensemble actuel de souches FLiRT ne semble pas être une raison pour une prudence supplémentaire ou des politiques de sécurité publique accrues.

« Nous ne constatons aucun changement majeur dans les symptômes ou la gravité de la maladie provoquée par ces variantes », a déclaré Pekosz.

Le ministère de la Santé du Maryland prévoit de maintenir ses messages actuels sur les précautions contre le COVID-19, et les variantes FLiRT n’ont entraîné aucun changement dans les méthodes de prévention.

« La vaccination est toujours recommandée comme la meilleure protection contre une maladie grave, une hospitalisation ou un décès dû au COVID-19 », a déclaré Chase Cook, directeur des communications du département, dans une déclaration écrite.

Les procédures standard visant à réduire la propagation des germes sont également encouragées, comme se laver les mains, couvrir les éternuements et la toux et rester à la maison en cas de maladie.

Les centres de contrôle et de prévention des maladies estime qu’au 11 maiseuls 28,3 % des adultes du Maryland avaient reçu un vaccin COVID-19 mis à jour, qui est défini comme toute personne ayant reçu « au moins une vaccination depuis le 14 septembre 2023 ».

C’est plus élevé que la moyenne nationale de 22,5 % d’adultes ayant reçu un vaccin COVID-19 mis à jour, mais inférieur au taux de ceux qui ont reçu un vaccin contre la grippe cette année dans le Maryland. Au 11 mai, le CDC estime que 55,5 % des habitants du Maryland avaient reçu leur vaccin contre la grippe.

« Nous n’avons pas vraiment trouvé un bon moyen de communiquer efficacement avec cette population pour faire comprendre que le COVID est vraiment une préoccupation », a déclaré Pekosz. « Ce n’est pas aussi grave qu’au début de la pandémie. Mais c’est formidable – la raison pour laquelle ce n’est pas aussi préoccupant est que nous disposons de choses comme les vaccins qui réduisent la gravité et le nombre de cas.

Les souches FLiRT ont peut-être compliqué le processus de développement d’un vaccin COVID-19 mis à jour cette année.

Un comité consultatif de la Food and Drug Administration des États-Unis devait recommander le 16 mai quelles souches de virus devraient être utilisées pour développer le vaccin COVID-19 2024-25. Mais la réunion a été reportée au 5 juin, pour « laisser plus de temps pour obtenir des données de surveillance et d’autres informations afin que le… comité dispose d’informations plus à jour lors des discussions et de la formulation de recommandations ».

Maryland Matters suit les mises à jour hebdomadaires sur le COVID du ministère de la Santé du Maryland.

Mercredi, il a indiqué qu’au moins 1 454 614 cas de COVID-19 avaient été signalés depuis le début de la pandémie en 2020. Parmi ces cas, 17 727 personnes sont mortes du virus. Les données montrent que 86 % de ces décès concernaient des personnes âgées de 60 ans et plus.

Pekosz affirme que les populations vulnérables telles que les personnes âgées et celles qui sont immunodéprimées sont toujours les plus exposées aux cas graves de COVID-19, surtout si elles ne sont pas à jour dans leurs vaccinations contre la COVID-19.

Il y a généralement moins de cas de COVID-19 pendant les mois d’été, car l’automne et l’hiver ont tendance à être les saisons où la maladie atteint un pic.

Le département de la Santé de l’État a déclaré que 1 788 cas de COVID-19 avaient été signalés dans le Maryland depuis début mai. Cela représente une baisse par rapport aux 2 124 cas d’avril et aux 4 690 cas de mars. 7 242 cas ont été signalés en février et 11 864 cas en janvier.

KP.2 est l’une des principales souches relevant du nouveau surnom « FLiRT » et est responsable de près de 30 % des nouveaux cas de COVID-19 aux États-Unis, selon les estimations du CDC.

Pekosz a expliqué que les chercheurs différencient les souches spécifiques d’une maladie par un « clade », qui est une chaîne de chiffres et de lettres indiquant l’ascendance d’un virus. Les clades sont utiles aux chercheurs mais sont souvent difficiles à suivre pour le grand public, a-t-il déclaré.

Pekosz recommande aux gens de se tenir au courant des vaccins disponibles pour se protéger au mieux contre le COVID-19 si la souche FLiRT entraîne une augmentation à l’automne.

« [KP.2] devient le virus dominant. Ce sera probablement le virus qui sera responsable de la recrudescence des cas à la baisse que nous allons voir, c’est presque garanti », a-t-il déclaré. « Je pense que le vaccin s’y adaptera assez bien à l’automne. »

Il a déclaré que malgré les défis potentiels que les souches FLiRT peuvent poser, les antiviraux peuvent toujours combattre les symptômes et les tests COVID-19 détecteront toujours le virus.

« Nous disposons des outils nécessaires pour minimiser la maladie grave causée par le COVID, nous devons simplement en être conscients et les utiliser en cas de besoin », a-t-il déclaré.