Les responsables de la santé signalent une épidémie de syphilis dans la région de Lab-Grenfell

Les services de santé de Terre-Neuve-et-Labrador avisent d’une éclosion de syphilis dans la région sanitaire de Labrador-Grenfell.

Les responsables affirment avoir constaté une augmentation significative du nombre de cas au cours de la dernière année, les infections étant également en hausse ailleurs au Canada et dans le monde.

La syphilis est une infection sexuellement transmissible qui peut se propager par divers contacts, notamment avec une plaie associée.

Les autorités soulignent que de nombreuses personnes infectées ne remarquent pas de symptômes ou ne réalisent pas qu’elles sont infectées.

Les symptômes peuvent inclure une nouvelle bosse ou une nouvelle plaie sur les organes génitaux, généralement indolore, ou une éruption cutanée inexpliquée.

Pour se protéger contre la syphilis, les autorités sanitaires affirment qu’il est important de procéder régulièrement à des tests de dépistage des infections sexuellement transmissibles et transmissibles par le sang.

Ils recommandent également d’utiliser un préservatif, ainsi que de faire des tests pour les personnes présentant des symptômes, celles qui ont eu des relations sexuelles avec une personne présentant des symptômes, ou les personnes qui ont eu de nouveaux partenaires sexuels, occasionnels ou multiples, ou qui sont enceintes.

La syphilis peut être traitée avec des antibiotiques, mais si elle n’est pas traitée, elle peut entraîner des problèmes de santé à long terme. Elle se transmet le plus souvent lors de relations sexuelles orales, vaginales et anales, pendant la grossesse et par transfusion sanguine.