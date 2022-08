Les responsables de la santé se démènent pour retracer les épices soupçonnées d’empoisonner les clients des restaurants de la région de Toronto

Les responsables de la santé se précipitent pour retracer l’approvisionnement d’un produit à base d’épices soupçonné d’empoisonner une douzaine de convives dans un restaurant de la région de Toronto, craignant qu’il ne se trouve ailleurs au Canada.

Au moins 12 personnes sont tombées gravement malades, dont quatre ont dû être traitées en soins intensifs, après avoir mangé au Delight Restaurant & BBQ à Markham, en Ontario, le week-end. Cinq sont restés à l’hôpital mardi et le York Regional Health a déclaré qu’ils devraient tous se rétablir complètement.

Les responsables pensent que tous les 12 ont consommé la toxine d’une plante d’aconit, populaire dans la médecine traditionnelle chinoise, dans un plat de poulet au restaurant dimanche soir.

La toxine aconite affecte les nerfs qui contrôlent les muscles du corps, entraînant un engourdissement du visage et des extrémités, une détresse gastro-intestinale grave et, dans certains cas, un rythme cardiaque irrégulier. Ingéré en quantité suffisante, l’aconit peut induire une arythmie fatale du cœur.

Le Dr Barry Pakes, médecin hygiéniste de la région de York, a déclaré mardi à CBC News que les responsables pensaient que le restaurant avait utilisé un produit d’épice « accidentellement contaminé », et que les agences provinciales et fédérales tentaient de déterminer s’il avait été distribué ailleurs au Canada.

Delight Restaurant & BBQ, un restaurant de la région de Toronto, a été fermé et une enquête de santé publique lancée après que plusieurs personnes sont tombées gravement malades après avoir mangé la nourriture du restaurant, est photographiée mardi. (Martin Trainor/CBC)

“Il semble qu’il s’agisse d’une situation de type lot assez petit, ou d’un distributeur ou d’un produit assez spécialisé”, a-t-il déclaré.

“L’objectif principal de notre travail est de déterminer où il aurait pu aller et de nous assurer que nous obtenons tout ce produit sur l’étagère.”

Pakes a déclaré que la santé publique de la région de York attendait les résultats des tests d’un laboratoire fédéral pour confirmer la cause de l’empoisonnement. L’Agence canadienne d’inspection des aliments a seulement déclaré qu’elle “apportait un soutien pendant que la source faisait l’objet d’une enquête”.

Delight Restaurant & BBQ a été fermé le lundi et le mardi et n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

“La reine des poisons”

Il existe environ 240 espèces d’aconit, également connues sous le nom d’aconit et d’aconit, en Asie, en Amérique du Nord et en Europe. Bien que populaires auprès des jardiniers en raison de leurs fleurs lumineuses, qui sont généralement violettes ou bleues, la plupart des espèces sont extrêmement toxiques et doivent être manipulées avec précaution.

“Il y a des aconitiens dans les jardins du monde entier parce que ce sont de belles plantes. Elles fleurissent tardivement. Les bourdons les adorent”, a déclaré Roger Gettig, directeur de l’horticulture au Jardin botanique de Toronto.

Les plantes Aconitum, comme celles-ci dans le Devon rural, en Angleterre, sont courantes dans les jardins du monde entier, malgré leur toxicité. (Shutterstock/Peter Turner Photographie)

Il a recommandé de porter des gants en caoutchouc ou en cuir lors de la manipulation de la plante pour éviter d’entrer en contact avec la toxine.

Le poison de la plante a été utilisé pendant des siècles dans la chasse et la bataille, appliqué aux flèches et aux lances utilisées pour tuer des animaux et des ennemis, ainsi que son nom dans la culture pop – du poème de John Keats Ode à la mélancolie à la potion tue-loup d’Harry Potter.

Ce ne sont pas seulement les tueurs fictifs qui sont attirés par la plante vénéneuse : en 2010, une femme britannique a été reconnue coupable d’avoir tué son ancien amant en mettant de l’aconit dans ses restes de curry.

Roger Gettig, directeur de l’horticulture au Jardin botanique de Toronto, dit que les gens devraient porter des gants lorsqu’ils manipulent des plantes d’aconit, en raison de leur toxicité. (Radio-Canada)

“La dose mortelle chez l’homme peut être aussi faible que deux milligrammes, ce qui est de très petites quantités – un peu la taille d’une graine de sésame”, a déclaré le Dr Prateek Lala, professeur adjoint et directeur associé de la pharmacologie clinique appliquée à l’Université de Toronto. .

“La dose que chaque [Toronto] le patient a dû être beaucoup, beaucoup plus bas que cela s’il est déjà sur la voie de la guérison. Et c’est évidemment une bonne chose.”

Les empoisonnements à l’aconit sont “inhabituels” au Canada

En 2004, l’acteur de 25 ans Andre Noble est décédé après avoir apparemment ingéré de la sève d’aconit dans sa province natale de Terre-Neuve.

Et au début de février de cette année, deux personnes en Colombie-Britannique ont dû être hospitalisées après avoir mangé de la poudre de gingembre contenant de l’aconit.

Mais de tels cas sont rares, explique le Dr Margaret Thompson, directrice médicale du Centre antipoison de l’Ontario. Elle a estimé que le centre enregistre un cas tous les cinq ans.

Des cas antérieurs ont impliqué des personnes ingérant une concentration trop élevée d’un produit à usage médical, tandis que d’autres avaient confondu la plante avec une autre herbe, comme le persil, a-t-elle déclaré.

“Cela arrive en fait quand il ne fleurit pas, parce qu’ils [think] c’est juste une belle plante verte. Les gens penseraient en fait: “Oh, je peux en mettre un peu dans une salade”, a déclaré Thompson. “C’est juste une erreur d’identification accidentelle.”

Le Centre antipoison de l’Ontario a déjà reçu des appels au sujet de personnes confondant des plantes d’aconit avec des herbes comestibles pendant les périodes où elles ne fleurissent pas. Ici, des plantes d’aconit sont vues au Jardin botanique de Toronto mardi. (Nouvelles de Radio-Canada)

Il n’y a pas d’antidote pour l’empoisonnement à l’aconit, donc le traitement se concentre sur les soins de soutien, y compris le charbon actif si le patient cherche un traitement assez tôt, et les médicaments et liquides anti-nausée s’il souffre de vomissements ou de diarrhée. Les patients peuvent avoir besoin d’un ventilateur pour aider à respirer, ou même d’une défibrillation pour rétablir un rythme cardiaque normal, a déclaré Thompson.

Aconit comme remède, pas comme recette

Les racines d’aconit sont régulièrement utilisées dans les remèdes à base de plantes orientales, y compris dans la médecine traditionnelle chinoise et la médecine ayurvédique pour les affections rhumatoïdes ou comme anesthésique topique ou interne – mais seulement après un processus complexe pour éliminer les toxines de la plante.

Tim Sibbald, enseignant à l’Ontario College of Traditional Chinese Medicine, affirme que le protocole de MTC exige que les racines d’aconit soient bouillies pendant une à deux heures pour réduire leur toxicité. Un praticien de MTC prendra alors des baguettes, les plongera dans la concoction, puis mettra le liquide sur sa langue pour vérifier la toxicité.

“S’il y a une sensation d’engourdissement et de picotement, alors vous ne vous êtes pas encore débarrassé de la toxicité de cette herbe, et donc elle ne peut pas encore être utilisée”, a déclaré Sibbald.

“Le problème est moins un problème de dosage, car avec presque n’importe quelle dose, il y a un risque de décès”, a-t-il déclaré. “Il s’agit de savoir si oui ou non il a été traité correctement.”

Tim Sibbald, enseignant à l’Ontario College of Traditional Chinese Medicine, brandit une racine d’aconit lors d’une entrevue vidéo mardi. (Nouvelles de Radio-Canada)

Sibbald et Chris Pickrell, un naturopathe, herboriste et praticien de MTC de Toronto, ont déclaré qu’il serait inhabituel que l’aconit soit utilisé dans une recette chinoise.

“Il n’y a pas de recettes traditionnelles que je connaisse où cela apparaîtrait … Il a de nombreuses utilisations intéressantes en médecine chinoise, mais il n’est jamais utilisé en cuisine”, a déclaré Pickrell.

Bien que la racine d’aconit tranchée et le gingembre séché puissent se ressembler, leurs noms chinois sont assez différents, il était donc peu probable que leurs étiquettes soient confondues, a-t-il déclaré.

La santé publique de la région de York a déclaré que toute personne qui avait des restes du week-end du restaurant devrait les jeter. Si quelqu’un qui a mangé au restaurant présente des symptômes, il doit consulter un médecin.