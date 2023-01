Les responsables de la santé mexicains émettent un avertissement concernant le défi des tranquillisants sur les réseaux sociaux: rapports

Les autorités sanitaires mexicaines ont levé un drapeau rouge mercredi après que des élèves de trois écoles différentes de Mexico aient participé à un “défi” sur Internet impliquant des tranquillisants et voyant qui peut rester éveillé le plus longtemps, selon des informations.

L’Associated Press a rapporté que le ministère de la Santé a demandé au public de signaler s’il connaissait ou entendait parler de pharmacies vendant des tranquillisants sans ordonnance.

Il y a près d’une semaine, huit élèves d’un collège de Mexico ont reçu un traitement médical après avoir ingéré une substance contrôlée.

L’incident a incité le ministère de la Santé à émettre un avertissement concernant un défi “dangereux” sur les réseaux sociaux appelé “le dernier à s’endormir gagne”.

“L’appel est également lancé aux enfants et aux adolescents pour qu’ils ne participent pas ou ne fassent pas la promotion de défis qui mettent leur vie en danger”, a écrit le département.

Jeudi, une autre école a eu un incident similaire où un élève a ingéré des pilules tranquillisantes, et les autorités ont suggéré que cela pourrait être lié au défi des médias sociaux.

Au début de la semaine dernière, trois élèves d’un collège à Monterrey ont été traités pour avoir ingéré du clonazépam, qui, selon WebMD.com, est utilisé pour prévenir et contrôler les crises d’épilepsie et les attaques de panique en calmant le cerveau et les nerfs.

L’Associated Press a également rapporté qu’en 2022, cinq collégiens de Guadalajara avaient été traités pour ce que le gouverneur Enrique Alfaro a décrit comme “un puissant tranquillisant”.