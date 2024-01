Les responsables de la santé mettent en garde contre une éventuelle exposition à la rougeole dans les aéroports de Dulles et Ronald Reagan

Les responsables de la santé de la capitale nationale ont mis en garde mardi des milliers de personnes contre une éventuelle exposition à la rougeole après qu’une personne avec un « cas confirmé » ait traversé deux des aéroports les plus fréquentés de la région alors qu’elle rentrait chez elle après un voyage international.

DC Health indique que l’exposition potentielle s’est produite dans la zone des arrivées internationales du terminal principal de l’aéroport international de Dulles entre 16 heures et 20 heures le mercredi 3 janvier, puis au terminal A de l’aéroport national Ronald Reagan de Washington le lendemain, de 14 h 30 à 20 h. 18h30

“DC Health a été informé d’un cas confirmé de rougeole chez une personne qui a traversé les aéroports de la région de Washington au retour d’un voyage international”, a indiqué l’agence dans un communiqué. “Bien que la menace de transmission soit faible, DC Health informe les résidents du district qui se trouvaient à ces endroits de leur éventuelle exposition.”

Le ministère de la Santé de Virginie avait émis un avertissement similaire quelques jours plus tôt. Des centaines de vols impliquant des milliers de voyageurs arrivent et partent quotidiennement des deux aéroports.

“La rougeole est une maladie très contagieuse qui peut se propager facilement par voie aérienne lorsqu’une personne infectée respire, tousse ou éternue. Les symptômes de la rougeole apparaissent généralement en deux étapes. Dans la première étape, la plupart des gens ont une fièvre supérieure à 101 degrés, une fièvre qui coule. nez, des yeux rouges et larmoyants et une toux. Ces symptômes commencent généralement 7 à 14 jours après avoir été exposé”, a déclaré le ministère de la Santé de Virginie dans un communiqué.

“La deuxième étape commence 3 à 5 jours après l’apparition des symptômes, lorsqu’une éruption cutanée commence à apparaître sur le visage et à se propager au reste du corps. Les personnes atteintes de rougeole sont contagieuses à partir de 4 jours avant l’apparition de l’éruption cutanée jusqu’à 4 jours après l’apparition de l’éruption cutanée. “, a-t-il ajouté.

On ne sait pas exactement sur quelle compagnie aérienne voyageait la personne atteinte de rougeole.

Les deux agences de santé affirment que toute personne ayant été exposée et risquant de développer la rougeole doit être en alerte pour détecter les symptômes jusqu’au 25 janvier.

“Si vous remarquez des symptômes de rougeole, isolez-vous immédiatement en restant à la maison et loin des autres. Contactez immédiatement votre médecin”, ajoutent-ils tous deux. “Appelez avant de vous rendre au cabinet de votre médecin ou aux urgences pour l’informer que vous pourriez avoir été exposé à la rougeole et demandez-lui d’appeler le service de santé. Cela aidera à protéger les autres patients et le personnel.”