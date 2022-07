Les responsables de la santé horrifiés après avoir vu la cuisine sale du café éblouissant du Brésil

On juge souvent un restaurant sur la base du goût et de la qualité des plats qu’il propose. Cependant, tout le monde ne visite pas son coin cuisine et c’est une toute autre histoire là-bas. Quelques photos d’un café au Brésil sont à la mode sur Internet.

L’environnement insalubre du café aurait pu causer de graves problèmes de santé aux gens. Les responsables de la santé, venus enquêter, ont été surpris après avoir vu la cuisine du café. Selon eux, après avoir mangé la nourriture de cette cuisine, on deviendra sûrement victime d’une intoxication alimentaire et d’une infection de l’estomac. En dehors de cela, il y avait un tas d’ustensiles sales dans la cuisine du café, qui était pleine d’insectes.

Les agents de restauration ont constaté que la cuisine du café était pleine de saletés. La crotte de rats était pleine sur son sol. Lorsque les agents sont entrés, ils ont dû se couvrir le nez de la puanteur de cet endroit. Toute la zone où la nourriture est cuite était pleine de saleté. En dehors de cela, de la casserole au rouleau à pâtisserie, de la saleté a été trouvée partout.

Le propriétaire du café ne ménage aucun effort pour tromper les clients. En voyant le café de l’extérieur, personne ne pouvait jamais penser à l’image intérieure de la cuisine. Même après la pandémie de Covid 19, il n’y avait pas d’évier séparé dans le café pour que le personnel se lave les mains.

L’endroit a été immédiatement fermé en raison de risques pour la santé publique. Parallèlement à cela, jusqu’à présent, aucune disposition appropriée n’a été prise pour le nettoyage. Ainsi, jusqu’à ce que les mesures appropriées soient prises, la cuisson des aliments a été interdite dans le café.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.