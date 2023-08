Les responsables de la santé exhortent le public à faire attention aux chauves-souris enragées – Shaw Local

Le Département de la santé publique de l’Illinois rappelle au public d’être conscient du potentiel d’exposition à la rage des animaux infectés. Les chauves-souris sont la source la plus courante d’infection potentielle dans l’Illinois, et les expositions aux chauves-souris ont tendance à être plus fréquentes pendant les mois d’été, en particulier en juillet et en août. La maladie peut également être trouvée chez d’autres animaux sauvages, notamment les ratons laveurs, les mouffettes, les renards et les coyotes.

Jusqu’à présent cette année, 27 chauves-souris enragées ont été trouvées dans 14 comtés de l’Illinois. Il y a eu cinq chauves-souris enragées dans les comtés de Kankakee et Lake, quatre dans le comté de Cook et trois dans le comté de McHenry. La rage a également été trouvée chez des chauves-souris dans les comtés de Bureau, Clark, DeKalb, Macon, McLean, Peoria, Rock Island, Sangamon, Wayne et Will.

La rage est un virus mortel qui affecte le cerveau et le système nerveux. Les gens peuvent contracter la rage en se faisant mordre par un animal infecté. La rage peut également être contractée lorsque la salive d’un animal enragé entre en contact avec les yeux, le nez, la bouche ou une plaie ouverte d’une personne. Si quelqu’un se réveille pour trouver une chauve-souris dans la pièce, cela est également considéré comme une exposition même s’il ne peut pas identifier une morsure.

Les dents d’une chauve-souris sont petites, donc quelqu’un qui a été mordu par une chauve-souris peut ne pas le savoir ou être incapable de le communiquer (par exemple, de très jeunes enfants). C’est pourquoi il est important que si vous découvrez une chauve-souris dans votre maison, vous évitez de la tuer ou de la relâcher. Au lieu de cela, consultez immédiatement votre contrôle local des animaux ou votre service de santé local pour déterminer les prochaines étapes appropriées. Si vous avez été exposé à la rage, un traitement préventif, appelé PEP, est nécessaire. Mais si la chauve-souris ou l’animal sauvage peut être capturé et testé en toute sécurité et que le test est négatif, aucun médicament préventif n’est nécessaire.

Si vous avez été mordu par un animal sauvage, consultez immédiatement un médecin. Les morsures d’animaux peuvent également être infectées par des bactéries. Le traitement préventif de la rage, si nécessaire, doit commencer quelques jours après l’exposition.

Une chauve-souris active pendant la journée, trouvée au sol ou incapable de voler est plus susceptible que les autres d’être enragée. Ces chauves-souris sont souvent faciles à approcher mais ne doivent jamais être manipulées.

Autres conseils pour protéger vos animaux :

Gardez vos chiens et chats à jour sur la vaccination contre la rage conformément à la loi de l’État et pour les protéger contre une exposition. En outre, les chevaux, les moutons, les bovins et les furets peuvent également être vaccinés contre la rage.

Appelez votre vétérinaire si votre animal a été exposé à un animal à haut risque, en particulier des chauves-souris.

Pour plus d’informations, visitez le site Web du ministère de l’Agriculture de l’Illinois à l’adresse agr.illinois.gov/animals/animalhealth/other-species.