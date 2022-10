Les responsables de la santé espèrent que le nouveau vaccin Omicron améliorera l’absorption des rappels COVID-19 – Kelowna Capital News

Santé Canada a approuvé jeudi l’utilisation du vaccin de rappel Pfizer-BioNTech COVID-19 qui cible les souches BA.4 et BA.5 de la variante Omicron.

Le vaccin, qui est approuvé pour les personnes âgées d’au moins 12 ans, peut être administré trois à six mois après une deuxième dose de la série de vaccins primaires ou le rappel le plus récent.

Santé Canada a déclaré que le rappel bivalent avait déjà été administré à près de cinq millions de personnes aux États-Unis et qu’il n’y avait eu aucun nouveau problème de sécurité.

“Le Canada disposera d’un approvisionnement suffisant en vaccins bivalents ciblant Omicron pour couvrir la demande prévue de rappels d’automne”, a déclaré jeudi le Dr Howard Njoo, administrateur en chef adjoint de la santé publique du Canada.

Njoo a déclaré que les personnes qui avaient déjà reçu une injection de rappel des vaccins à ARNm originaux n’avaient pas besoin d’obtenir un rappel bivalent.

“Les preuves continuent de montrer que les vaccins à ARNm originaux offrent une bonne protection contre les maladies graves et l’hospitalisation”, a-t-il déclaré.

Il s’agit du deuxième vaccin combiné à avoir reçu le feu vert de l’équipe d’examen des vaccins de Santé Canada, mais le premier qui cible les souches virales les plus courantes au Canada.

Le vaccin combiné Moderna approuvé il y a cinq semaines cible le virus d’origine et la première variante d’Omicron, tandis que le vaccin Pfizer cible les souches BA.4 et BA.5. Le vaccin Moderna est approuvé pour les personnes de 18 ans et plus.

Santé Canada a déclaré que 88% des cas de COVID-19 identifiés à la mi-septembre étaient BA.5 et 9% étaient BA.4.

“Nous commençons à voir une augmentation des cas, nous nous dirigeons vers la saison d’automne, il y a beaucoup de rassemblements et de festivals qui se déroulent également, donc nous savons qu’il y aura une augmentation du virus en circulation”, a déclaré le Dr Supriya Sharma. , conseiller médical en chef de Santé Canada.

S’il s’est écoulé moins de trois mois depuis une infection au COVID-19 ou un rappel, le nouveau vaccin bivalent n’est pas recommandé car il ne sera pas aussi efficace, a déclaré Sharma.

Santé Canada examinait déjà un vaccin BA.1 de Pfizer, mais a déclaré avoir choisi de donner la priorité au vaccin le plus récent, car on s’attendait à ce qu’il soit plus demandé.

Les responsables disent qu’à ce stade de la pandémie, il est difficile de savoir quelles variantes pourraient émerger ensuite, mais qu’Omicron semble avoir le plus de résistance.

“Il y a un peu une soupe variante là-bas en ce moment”, a déclaré Sharma.

L’utilisation des vaccins de rappel n’a pas été aussi élevée que celle des vaccins initiaux. Environ 82% des Canadiens ont reçu deux doses d’un vaccin au 11 septembre, mais un peu moins de 50% ont au moins un rappel.

«Nous avons de nombreux experts dans les coulisses qui examinent les différentes façons ou les moyens que nous pouvons renforcer pour fournir les bonnes informations, non seulement au Canadien moyen pour être tout à fait honnête, mais aussi aux fournisseurs de soins de santé et aux dirigeants communautaires utilisant plusieurs plates-formes, afin que les gens puissent en fin de compte prendre une décision éclairée », a déclaré Njoo.

Il a reconnu qu’il y avait eu une fatigue vaccinale au cours des deux dernières années, mais a déclaré qu’il pensait que les gens commenceraient à penser à mettre à jour leurs vaccins COVID-19 de la même manière que le vaccin annuel contre la grippe.

“Nous prévoyons certainement que nous augmenterons et améliorerons l’adoption.”

—Mia Rabson, La Presse Canadienne

Coronavirus