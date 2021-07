Les responsables de la santé du Mississippi supplient les personnes âgées d’éviter les rassemblements de masse à l’intérieur alors que la variante delta Covid déchire l’État

Les responsables de la santé de l’État du Mississippi ont publié vendredi de nouvelles directives qui appellent les résidents de l’État âgés de plus de 65 ans et les résidents immunodéprimés, vaccinés ou non vaccinés, à éviter tout rassemblement de masse à l’intérieur pendant les deux prochaines semaines au milieu « transmission importante » de la variante delta au cours des prochaines semaines.

La nouvelle directive est en place jusqu’au 26 juillet et n’est pas obligatoire. L’orientation devrait plutôt être considérée comme une recommandation.

« Nous ne recommandons aucun mandat. Ce que nous faisons, c’est que nous fournissons des recommandations personnelles aux personnes à haut risque de résultats graves », a déclaré le Dr Thomas Dobbs, responsable de la santé de l’État du Mississippi, lors d’un point de presse vendredi. « Nous ne voulons pas que quiconque meure inutilement. »

Dobbs a déclaré qu’il « ne prévoyait pas » actuellement que les directives soient étendues à d’autres groupes d’âge à l’avenir.

Les responsables ont déclaré qu’ils commençaient à voir une transmission importante de la variante delta qui rappelle beaucoup ce qui a été vu au début de la pandémie. L’épidémiologiste de la santé de l’État du Mississippi, le Dr Paul Byers, a spécifiquement souligné les groupes religieux, les programmes scolaires et d’été, les rassemblements funéraires et les lieux de travail ainsi que les établissements de soins de longue durée comme des zones où les autorités constatent déjà des pics d’infections.

« Nous avons directement identifié qu’ils sont le résultat de la variante delta, et la transmission … a été assez importante », a déclaré Byers lors de la conférence de presse vendredi.

L’État est l’avant-dernier de tous les États après l’Alabama en ce qui concerne le pourcentage de la population entièrement vaccinée avec deux doses. Environ 25% des Mississippiens de plus de 65 ans ne sont toujours pas vaccinés et constituent la majorité des décès de Covid dans l’État. Les responsables de la santé de l’État ont également déclaré qu’ils voyaient également des décès chez les résidents vaccinés, « parce que nous les exposons encore et encore », a déclaré Dobbs, bien qu’il s’agisse d’un pourcentage infime.

Le Mississippi est classé dernier dans le pays pour sa part d’adultes avec au moins un coup de Covid et l’État est également classé dernier dans le pays pour le pourcentage de résidents âgés de 12 ans et plus avec au moins un coup.

« Je ne pense pas que nous allons avoir une augmentation miraculeuse de notre taux de vaccination au cours des prochaines semaines, donc des gens vont mourir inutilement », a averti Dobbs.

Les responsables de la santé de l’État ont demandé aux résidents vaccinés de parler avec d’autres de leur expérience avec le vaccin dans le but de sensibiliser à la sécurité et à l’efficacité des injections.

« Faites savoir aux gens, faites savoir à votre famille, faites savoir à vos voisins, faites savoir à vos amis », a déclaré Dobbs. « Il n’y a pas de message plus puissant que la confiance et la foi pour que les gens sachent à quel point le vaccin a été largement utilisé et comprennent que les gens sont en sécurité et ravis d’être protégés. »