Les responsables de la santé disent que le coronavirus deviendra probablement endémique au cours des prochaines années. Qu’est-ce que cela signifie?

Même si les cas continuent de diminuer et que de plus en plus d’Américains reçoivent leurs vaccins, le coronavirus ne disparaîtra probablement pas de sitôt, selon les responsables de la santé.

Le plus grand spécialiste des maladies infectieuses du pays, le Dr Anthony Fauci, a rejeté l’idée que le COVID-19 serait éradiqué au cours des prochaines années lors d’un webinaire organisé par le groupe de réflexion Chatham House en novembre.

«Nous devons prévoir que c’est quelque chose dont nous pourrions avoir besoin de garder le contrôle de manière chronique. C’est peut-être quelque chose qui devient endémique, auquel nous devons simplement faire attention », a-t-il déclaré.

Alors, qu’est-ce qu’une maladie endémique et comment COVID-19 devenir un? Les experts affirment qu’il existe plusieurs maladies endémiques aux États-Unis qui pourraient préfigurer à quoi pourrait ressembler la maladie causée par le coronavirus dans les années à venir.

Que signifie endémique?

Les Centers for Disease Control and Prevention définissent l’endémie comme la «présence constante et / ou la prévalence habituelle» d’une maladie au sein d’une population d’une certaine zone géographique.

Une maladie endémique se propage à un niveau de base chaque année sans causer de gravesperturbation de la vie des gens, a déclaré le Dr Donald Burke, professeur d’épidémiologie à la Graduate School of Public Health de l’Université de Pittsburgh.

«Les choses endémiques sont présentes pendant de longues périodes sans interruption, circulant continuellement dans la population», comme le rhume, a-t-il dit.

Une maladie peut être endémique dans un pays mais peut être considérée comme une épidémie ou une épidémie dans un autre pays, a expliqué le Dr Pritish Tosh, médecin spécialiste des maladies infectieuses et chercheur à la Mayo Clinic.

Par exemple, le paludisme est considéré comme endémique dans certaines régions du monde où les moustiques sont porteurs du parasite. Cependant, un nombre élevé de cas de paludisme aux États-Unis serait considéré comme une épidémie si elle n’était pas maîtrisée.

Quelle est la différence entre une épidémie et une endémie?

Une épidémie est une augmentation soudaine d’une maladie au-dessus de ce qui est normalement attendu au sein de la population d’une certaine zone, selon le CDC.

Les épidémies ne sont pas seulement causées par des maladies causées par des virus ou des bactéries, selon l’agence. Par exemple, le diabète et l’obésité existent dans des proportions suffisamment importantes aux États-Unis pour être considérés comme des épidémies. De même, une augmentation soudaine de la dépendance aux opioïdes au cours des dernières années est précisément appelée« épidémie d’opiacés. »

La partie du mot «epi» signifie «être sur», dit Burke, et «démic» vient de «démos», qui signifie «personnes».

«L’épidémie signifie quelque chose qui sort et qui est parmi les gens», a-t-il dit. « Les choses qui sont épidémiques sont des choses inhabituelles qui ne sont pas là et qui apparaissent ensuite. »

Endémique signifie «quelque chose qui est dans le peuple», a-t-il ajouté. De nombreuses épidémies se sont transformées en endémies.

Mais une maladie endémique ne signifie pas nécessairement qu’elle existera pour toujours. Certaines maladies endémiques ont été éliminées aux États-Unis après avoir obtenu une immunité collective grâce aux vaccins et à l’infection naturelle.

Quelles sont certaines maladies endémiques?

Les quatre coronavirus du rhume courants, qui sont considérés comme des cousins ​​du SRAS-CoV-2, le virus qui cause le COVID-19, sont considérés comme endémiques dans la plupart des régions du monde, y compris aux États-Unis, a déclaré Burke.

«Nous ne les remarquons pas», dit-il. «Ils sont transmis, ils sont constants.

De nombreuses maladies infantiles sont également endémiques, a-t-il déclaré. La rougeole, par exemple, était endémique aux États-Unis

«Autrefois… ils étaient monnaie courante. Tout le monde les a », a déclaré Burke. Mais les vaccins infantiles ont contribué à empêcher la transmission, éliminant presque la rougeole aux États-Unis

Cependant, la rougeole est toujours considérée comme endémique dans certaines régions du monde, a déclaré Tosh. Si le virus hautement infectieux était importé d’un autre pays, il pourrait provoquer une épidémie et éventuellement conduire à une épidémie aux États-Unis.

Par exemple, une série d’épidémies en 2019 a entraîné plus de 1200 cas de rougeole aux États-Unis – le plus grand nombre de cas enregistrés dans le pays depuis 1992, selon le CDC. L’agence a attribué les épidémies aux voyageurs qui ont contracté la rougeole à l’étranger et à des poches de personnes non vaccinées.

Le COVID-19 pourrait-il devenir endémique?

Il est probable que le SRAS-CoV-2 est là pour rester, disent les experts de la santé.

«Il semble que ce virus est susceptible de rester endémique dans les populations au moins pendant plusieurs années, peut-être indéfiniment», a déclaré Tosh.

Une étude de janvier a révélé que le virus «pourrait rejoindre les rangs des coronavirus humains bénins et provoquant le froid à long terme», selon des scientifiques de l’Université Emory et de l’Université Penn State.

Le modèle, publié dans la revue scientifique à comité de lecture Science, compare le SRAS-CoV-2 à quatre coronavirus du rhume courants plus les virus du SRAS et du MERS, qui ont fait surface en 2003 et 2012, respectivement.

Les chercheurs ont déterminé à partir du modèle que si le nouveau coronavirus continue de circuler dans la population générale et que la plupart des gens y sont exposés depuis l’enfance, il pourrait être ajouté à la liste des rhumes.

Cependant, l’avenir du nouveau coronavirus repose sur de nombreuses inconnues, selon les experts. De nouvelles variantes du Royaume-Uni et d’Afrique du Sud, dont les études ont montré qu’elles pourraient être plus transmissibles, ont été découvertes aux États-Unis.Les responsables de la santé sont plus préoccupés par la variante sud-africaine, car des données émergentes montrent que les vaccins COVID-19 existants semblent moins efficaces contre il.

Tosh s’attend à ce que davantage de variantes apparaissent alors que l’immunité croissante et les vaccins obligent le coronavirus à muter.

« Il sera difficile de prévoir à quoi cela ressemblera dans cinq ans », a-t-il dit. « Mais je pense que nous pouvons anticiper une sorte d’endémicité COVID au cours des prochaines années. »

Suivez Adrianna Rodriguez sur Twitter: @AdriannaUSAT.

La couverture santé et sécurité des patients à USA TODAY est rendue possible en partie grâce à une subvention de la Fondation Masimo pour l’éthique, l’innovation et la concurrence dans le secteur de la santé. La Fondation Masimo ne fournit aucune contribution éditoriale.