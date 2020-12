Alors que de nombreuses entreprises de Los Angeles restent fermées en raison des restrictions de Covid-19, les productions cinématographiques et télévisuelles ont continué à fonctionner, mais maintenant les autorités locales demandent qu’elles s’arrêtent.

FilmLA, le bureau officiel du film de Los Angeles, a entendu des responsables de la santé publique leur demander de fermer volontairement les productions et de ne plus délivrer de permis de tournage.

Malgré l’ordre régional de rester à la maison, les productions cinématographiques et télévisuelles ont été considérées comme des entreprises essentielles et, par conséquent, exemptées de restrictions à l’échelle de la ville. Les productions ont fonctionné selon un protocole comprenant une distanciation sociale forcée, le port de masques et des tests fréquents. Malgré les mesures en place, plusieurs productions ont été fermées après qu’un membre de la production ait été testé positif pour Covid-19.

Entre juin et novembre, FilmLA a reçu plus de 3 500 demandes de permis.

Selon CBS Los Angeles, le département de la santé publique du comté de LA a envoyé un e-mail la veille de Noël à plusieurs personnes de l’industrie hollywoodienne leur demandant de «Envisagez fortement de suspendre le travail pendant quelques semaines pendant cette flambée catastrophique des cas de COVID. Identifiez et retardez les activités à haut risque et concentrez-vous sur les travaux à faible risque pour le moment, si possible. »

Los Angeles a établi un nombre record de nouveaux cas et a vu une augmentation des admissions à l’hôpital en USI. La ville a signalé plus de 24 000 décès dus à Covid-19 et plus de 2,2 millions de cas.

