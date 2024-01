Les responsables de la santé de Virginie avertissent les voyageurs en provenance des aéroports de Dulles et Reagan d’une exposition potentielle à la rougeole

Les responsables de la santé demandent aux voyageurs récents sortant de deux aéroports de Washington de procéder avec prudence car ils pourraient avoir été exposés à rougeole.

Le ministère de la Santé de Virginie a publié un communiqué de presse Samedi, il a déclaré qu’il connaissait une personne ayant un cas confirmé de rougeole qui a récemment traversé la Virginie du Nord après son retour d’un voyage à l’étranger.

L’exposition potentielle a été liée à la zone des arrivées internationales du terminal principal de l’aéroport international de Dulles entre 16 h et 20 h, heure locale, le 3 janvier, et au terminal A de l’aéroport national Ronald Reagan de Washington entre 14 h 30 et 18 h 30. 4h00 le 4 janvier, a indiqué l’agence.

Les responsables de la santé s’efforcent d’identifier toute personne susceptible d’avoir été exposée, y compris les passagers de vols spécifiques, ont indiqué des responsables.

“Toute personne ayant été exposée et risquant de développer la rougeole doit surveiller l’apparition de symptômes jusqu’au 25 janvier 2024”, ont averti les responsables de la santé. “Si vous remarquez les symptômes de la rougeole, isolez-vous immédiatement en restant à la maison et loin des autres.”

“Contactez immédiatement votre médecin”, ont déclaré les responsables. “Appelez à l’avance avant de vous rendre au cabinet de votre médecin ou aux urgences pour l’informer que vous avez peut-être été exposé à la rougeole et demandez-lui d’appeler le service de santé. Cela aidera à protéger d’autres patients et du personnel.

La rougeole est très contagieuse et se transmet principalement par les gouttelettes respiratoires d’une personne infectée, le Les Centers for Disease Control and Prevention expliquent. Le virus peut être transmis dans l’air jusqu’à deux heures après l’arrivée d’une personne atteinte de rougeole dans la région. Toute personne qui n’a pas déjà eu la rougeole ou qui n’a pas été vaccinée peut être infectée.

Symptômes apparaissent généralement une à deux semaines après l’infection et peuvent inclure de la fièvre, de la toux, un écoulement nasal, une éruption cutanée et des yeux rouges et larmoyants ou des yeux roses.

Le cas en Virginie est la dernière épidémie potentielle de rougeole du mois dernier.

Les responsables de la santé du New Jersey ce week-end a confirmé un résident du comté de Camden a eu un cas de rougeole et ont déclaré qu’ils travaillaient sur la recherche des contacts pour localiser la source de l’infection.

CBS News Philadelphie a signalé une épidémie de rougeole à Philadelphie qui, selon les responsables de la santé, a entraîné infections de huit personnes jusqu’à présent.

Le 29 décembre 2023, environ 20 à 30 personnes étaient potentiellement exposé à la rougeole à l’hôpital pour enfants Nemours dans le Delaware après avoir été en contact avec une personne qui “n’était pas symptomatique mais qui était contagieuse au moment de sa visite dans l’établissement”, selon le ministère de la Santé du Delaware.