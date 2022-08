Les responsables de la santé de New York demandent instamment la vaccination après la détection de la poliomyélite dans les eaux usées

Le mois dernier, le premier cas de poliomyélite a été détecté aux États-Unis depuis environ une décennie. Maintenant, les responsables de la santé de New York encouragent tous les habitants de l’État à s’assurer qu’ils sont vaccinés après la poliomyélite a été détectée dans les eaux usées dans deux comtés au nord de New York.

Les échantillons d’eaux usées sont génétiquement liés au cas de la personne non vaccinée qui testé positif à la poliomyélite en juillet, ce qui suggère une transmission locale du virus dans cette partie de l’État. Les responsables de la santé ont souligné que cela ne signifie pas que la personne qui a eu la poliomyélite le mois dernier est la source de transmission et que l’enquête sur l’affaire est en cours.

Mais ils ont également souligné la nécessité pour tout le monde à New York, y compris la ville et la grande région métropolitaine, de se faire vacciner s’il n’était pas enfant.

“Sur la base des épidémies de poliomyélite antérieures, les New-Yorkais devraient savoir que pour chaque cas de poliomyélite paralytique observé, il peut y avoir des centaines d’autres personnes infectées”, a déclaré la commissaire à la santé de l’État, le Dr Mary T. Bassett, dans un communiqué de presse.

« Couplé aux dernières découvertes sur les eaux usées, le Département traite le seul cas de poliomyélite comme la pointe de l’iceberg d’une propagation potentielle beaucoup plus importante », a-t-elle déclaré.

La poliomyélite est une maladie virale qui handicapés plus de 35 000 personnes chaque année dans les années 1940 avant qu’il y ait un vaccin. Il a été déclaré éliminé des États-Unis en 1979. La plupart des gens atteints de poliomyélite ne présentent que des symptômes légers ou inexistants, mais d’autres peuvent devenir paralysés ou mourir.

Aujourd’hui, la plupart des gens auraient été vaccinés contre la poliomyélite lorsqu’ils étaient enfants, et c’est une obligation de fréquenter les écoles publiques à New York. Cependant, le comté de Rockland et le comté d’Orange, où la poliomyélite a été détectée dans les eaux usées, ont un taux de vaccination contre la poliomyélite d’un peu plus de 60 % et d’environ 59 %, respectivement, par rapport à la moyenne de l’État d’environ 79 %, ont déclaré des responsables de la santé. Il y avait aussi un épidémie de rougeole dans le comté de Rockland en 2018-2019 lié à des taux de vaccination inférieurs à la moyenne.

Le vaccin disponible contre la poliomyélite aux États-Unis – qui est recommandé en série de quatre doses généralement donné à partir de l’âge de 2 mois à 6 ans — est efficace à 99 % pour prévenir la poliomyélite. Bien que l’on ne sache pas combien de temps le vaccin immunise les gens contre la poliomyélite, selon le CDC, vous êtes probablement protégé depuis de nombreuses années après vaccination. Certains adultes, y compris ceux qui voyagent dans certains pays et certains travailleurs de la santé ou de laboratoire, peuvent s’être vu recommander un autre vaccin après l’enfance.

Le département de la santé de New York recommande à tous les enfants et bébés de commencer immédiatement la série de vaccinations contre la poliomyélite s’ils ne l’ont pas déjà fait. La le ministère de la santé recommande également les adultes reçoivent trois doses du vaccin contre la poliomyélite s’ils ne sont pas vaccinés ou s’ils ne savent pas s’ils ont reçu le vaccin. Les adultes devraient également recevoir les une ou deux dernières doses s’ils ont commencé la série de vaccins contre la poliomyélite mais ne l’ont pas terminée (peu importe quand ils ont commencé), et certaines personnes qui courent un risque accru de contracter la poliomyélite peuvent recevoir un rappel si elles ont déjà été vacciné.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.