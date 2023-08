Les responsables de la santé de l’Illinois surveillent l’activité du COVID et d’autres maladies respiratoires – Shaw Local

Le ministère de la Santé publique de l’Illinois a annoncé que les Centers for Disease Control and Prevention signalaient que les 102 comtés de l’Illinois restaient à un faible niveau d’admissions à l’hôpital pour COVID-19 à la mi-août, bien que la surveillance des eaux usées détecte une augmentation de l’activité du COVID-19. .

L’IDPH continue de surveiller de près les données sur le COVID-19 et de surveiller d’autres virus respiratoires, en particulier la grippe et le VRS, avant les saisons d’automne et d’hiver.

« Bien que les taux d’hospitalisation et de décès dus au COVID-19 restent faibles, il est important que nos résidents sachent que nous constatons une augmentation de l’activité du COVID-19 dans l’Illinois », a déclaré le directeur de l’IDPH, le Dr Sameer Vohra, dans un communiqué de presse.

« Nous avons la chance que la grande majorité des habitants de l’Illinois aient reçu l’immunité d’un vaccin contre le COVID-19 ou d’une infection antérieure qui les protège contre une maladie grave. Cependant, le COVID-19 continue de présenter un risque pour nos personnes âgées, les personnes souffrant de maladies chroniques et celles immunodéprimées », a déclaré Vohra dans le communiqué.

L’IDPH surveille de près les hospitalisations et les décès dus au COVID-19, les variantes émergentes et un large éventail de maladies respiratoires, notamment la grippe et le VRS.

« À l’approche de l’automne, nos résidents auront accès à un certain nombre d’outils, notamment des injections et des traitements mis à jour, qui peuvent nous aider à éviter une autre « tripledémie ». Veuillez contacter votre fournisseur de soins primaires pour connaître les options disponibles pour vous protéger, vous et vos proches, cette prochaine saison respiratoire », a déclaré Vohra.

Le ministère de la Santé et des Services familiaux de l’Illinois commencera à envoyer des lettres qui ressemblent à celle illustrée aux bénéficiaires de Medicaid dans tout l’Illinois alors que le processus normal de renouvellement recommence pour la première fois depuis la pandémie de COVID-19. (Capitole Nouvelles Illinois)

Le système de surveillance des eaux usées de l’Illinois indique une activité modérée du COVID-19 dans toutes les régions d’échantillonnage de l’Illinois. Le système est conçu pour surveiller les niveaux de virus COVID-19, de grippe et de RSV dans les eaux usées de 79 sites à travers l’Illinois. L’activité de la grippe et du VRS reste faible dans les eaux usées de toutes les régions.

L’IDPH encourage les habitants de l’Illinois à suivre les recommandations des autorités de santé publique sur le COVID-19 et la grippe, ainsi que le vaccin RSV récemment autorisé pour les adultes de 60 ans et plus et plus vulnérables aux maladies graves.

Les autorités fédérales ont également approuvé un nouveau médicament préventif contre le VRS pour tous les enfants jusqu’à 8 mois et pour certains enfants à haut risque de plus de 8 mois.

Le CDC devrait publier des directives en septembre sur les rappels COVID-19 nouvellement développés pour l’automne.

L’Illinois propose plus de 200 000 traitements thérapeutiques efficaces, dont le Paxlovid et le Molnupiravir, disponibles auprès de prestataires et de pharmacies et qui continueront d’être fournis gratuitement jusqu’à épuisement des stocks.