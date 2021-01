Un variant de coronavirus très contagieux identifié pour la première fois en Grande-Bretagne a été découvert en Floride, ont déclaré jeudi des responsables de la santé.

Le ministère de la Santé de Floride a annoncé qu’un homme dans la vingtaine situé dans le comté de Martin était le premier cas identifié de la variante par l’État. L’homme n’a pas d’antécédents de voyage, ont déclaré des responsables dans un déclaration sur Twitter.

«Le ministère travaille avec le CDC sur cette enquête», indique le communiqué. «Nous encourageons tous à continuer à pratiquer l’atténuation de Covid-19. À l’heure actuelle, les experts prévoient peu ou pas d’impact sur l’efficacité du vaccin Covid. »

D’autres cas de la variante ont été identifiés cette semaine au Colorado et en Californie, et les patients dans ces cas n’ont pas non plus déclaré avoir voyagé en dehors des États-Unis. La variante, connue sous le nom de B.1.1.7, n’a pas été connue pour conduire à des cas plus graves de Covid-19, mais elle s’est avérée plus transmissible que les formes précédentes, ont déclaré des experts.