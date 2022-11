Les responsables de la santé de la Colombie-Britannique font le point sur les maladies respiratoires

La meilleure protection contre trois virus qui suscitent des inquiétudes en Colombie-Britannique est la vaccination, selon les responsables de la santé de la province qui ont confirmé mercredi qu’il n’était pas prévu de réintroduire un mandat de masque.

Mercredi, tout en faisant le point sur la propagation du COVID-19 et d’autres maladies respiratoires en Colombie-Britannique, le ministre de la Santé Adrian Dix et l’agente de santé provinciale, la Dre Bonnie Henry, ont exhorté les Britanno-Colombiens à se faire vacciner, à se laver régulièrement les mains et à rester à la maison quand malade.

Il s’agit de leur première conférence de presse conjointe depuis fin septembre, lorsqu’ils ont partagé les préparatifs du gouvernement en vue d’une augmentation anticipée des hospitalisations cet automne.

Alors que Henry a fait référence à des situations dans lesquelles les gens peuvent bénéficier du port d’un couvre-visage pour se protéger et protéger les autres contre l’infection, elle a déclaré qu’il n’était pas nécessaire de les exiger.

«Je ne crois pas que nous ayons besoin de la main lourde d’un mandat pour envoyer un message clair selon lequel les masques sont un outil important que nous pouvons tous utiliser pendant cette période et à chaque saison respiratoire. Nous devrions en avoir un avec nous, nous devrions l’utiliser dans des situations où cela a du sens », a-t-elle déclaré.

“Si j’ai un enfant malade à la maison, je peux porter un masque sur mon lieu de travail pour être très prudente, même si je me sens bien et que je dois y aller, et je peux aller travailler”, a-t-elle déclaré, alors que un exemple.

Elle a également déclaré que 90% des habitants de la province avaient une certaine immunité contre le virus COVID-19 grâce à la vaccination, à l’infection ou aux deux.

Pendant ce temps, les hôpitaux de la Colombie-Britannique constatent une augmentation de la grippe, et Dix a déclaré que la province ouvrait davantage de lits d’hôpitaux en prévision de la saison de la grippe. Cependant, il a également déclaré que la situation dans la province n’est pas aussi désespérée que dans d’autres juridictions. Dix et Henry ont tous deux répété leur conseil selon lequel toutes les personnes éligibles devraient se faire vacciner contre la grippe, ce que 1,2 million de Britanno-Colombiens ont déjà fait.



Avec des fichiers de La Presse canadienne