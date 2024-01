Les responsables de la santé « croient » que la maladie du légionnaire découverte dans le bain à remous d’un complexe hôtelier du New Hampshire « pourrait avoir » rendu deux personnes malades

Le ministère de la Santé et des Services sociaux du New Hampshire a confirmé au WMUR qu’il « croit » que le spa du Mountain View Grand Resort à Whitefield « pourrait avoir été » la source de l’exposition à la légionelle chez les deux individus, qui sont tombés malades. plus tôt cet automne, car ils ont tous deux été exposés au spa. Une femme du Massachusetts est décédée des suites des légionnaires et une personne du Rhode Island a été hospitalisée, selon les responsables de la santé de l’État. Une enquête préliminaire a révélé que la bactérie légionelle était présente dans le bain chaud. tub.Les responsables ont déclaré qu’il n’y avait eu aucun autre cas confirmé de maladie du légionnaire lié à leur enquête. De plus, le spa du complexe reste fermé et les responsables de la santé ont déclaré qu’il “ne représente aucune menace pour le public”. Les tests initiaux n’ont également “pas détecté de légionelles dans le système d’eau de la station, ni aucune autre source d’exposition continue à légionelles.” “Le ministère continue de travailler avec le Mountain View Grand Resort et le NHDES pour répondre aux résultats de cette enquête et garantir la santé et la sécurité du personnel et des invités”, ont déclaré les responsables de la santé à WMUR dans un communiqué. En octobre, Barbara Kruschwitz, 71 ans de Merrimac, Massachusetts, est tombée malade et est décédée quelques jours seulement après avoir quitté le Mountain View Grand Resort, selon son mari. Il a déclaré à WMUR que sa femme était allée dans le spa alors que lui ne l’avait pas fait. La maladie est causée par la bactérie Legionella, qui peut contaminer les systèmes d’eau. Les responsables de la santé ont déclaré que les gens peuvent tomber malades en inhalant des gouttelettes d’eau provenant des douches, des spas ou des robinets. Les symptômes de la maladie du légionnaire comprennent la fièvre, la toux, l’essoufflement, les douleurs musculaires, les maux de tête et la pneumonie. Les symptômes apparaissent généralement deux à 14 jours après l’exposition. Les personnes âgées, les personnes immunodéprimées et les fumeurs courent généralement un risque plus élevé. La forme d’infection la plus grave est la pneumonie. Chan a déclaré que les clients devraient être à l’affût des symptômes, en particulier s’ils présentent des symptômes de pneumonie plus graves, tels que fièvre, toux et essoufflement. Mountain View Grand Resort n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de WMUR lundi. nuit. Le mois dernier, un représentant du complexe a déclaré à WMUR qu’ils étaient « farouchement engagés envers le bien-être de tous ceux qui franchissent la porte » et qu’ils « continuaient à suivre nos protocoles stricts et cohérents pour garantir le meilleur santé et sécurité de nos clients et employés en attendant les résultats des tests récemment effectués pour confirmer la source potentielle.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux du New Hampshire a confirmé au WMUR qu’il « croit » que le spa du Mountain View Grand Resort à Whitefield « pourrait avoir été » la source de l’exposition à la légionelle chez les deux individus, qui sont tombés malades. plus tôt cet automne, car ils ont tous deux été exposés au spa. Une femme du Massachusetts est décédée des suites des légionnaires et une personne du Rhode Island a été hospitalisée, selon les responsables de la santé de l’État. Une enquête préliminaire a révélé la présence de légionelles dans le spa. Les responsables ont déclaré qu’il n’y avait eu aucun autre cas confirmé de maladie du légionnaire lié à leur enquête. De plus, le spa du complexe reste fermé et les responsables de la santé ont déclaré qu’il “ne représente aucune menace pour le public”. Les tests initiaux n’ont également “pas détecté de légionelles dans le système d’eau de la station, ni aucune autre source d’exposition continue à légionelles”. “Le ministère continue de travailler avec le Mountain View Grand Resort et le NHDES pour répondre aux conclusions de cette enquête et garantir la santé et la sécurité du personnel et des invités”, ont déclaré les responsables de la santé au WMUR dans un communiqué. En octobre, Barbara Kruschwitz, 71 ans, de Merrimac, Massachusetts, est tombée malade et est décédée quelques jours seulement après avoir quitté le Mountain View Grand Resort, selon son mari. Il a dit à WMUR que sa femme était allée dans le bain à remous alors que lui ne l’avait pas fait. La maladie est causée par la bactérie Legionella, qui peut contaminer les systèmes d’eau. Les responsables de la santé ont déclaré que les gens peuvent tomber malades en inhalant des gouttelettes d’eau provenant des douches, des spas ou des robinets. Les symptômes de la maladie du légionnaire comprennent la fièvre, la toux, l’essoufflement, les douleurs musculaires, les maux de tête et la pneumonie. Les symptômes apparaissent généralement deux à 14 jours après l’exposition. Les personnes âgées, les personnes immunodéprimées et les fumeurs sont généralement plus à risque. La forme d’infection la plus grave est la pneumonie. Chan a déclaré que les clients devraient être à l’affût des symptômes, en particulier s’ils présentent des symptômes de pneumonie plus graves, tels que de la fièvre, de la toux et un essoufflement. Mountain View Grand Resort n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de WMUR lundi soir. Le mois dernier, un représentant de la station a déclaré à WMUR qu’ils étaient « farouchement engagés envers le bien-être de tous ceux qui franchissent la porte » et qu’ils « continuaient à suivre nos protocoles stricts et cohérents pour garantir la plus grande santé et sécurité de nos invités et de nos employés en attendant les résultats des tests récemment effectués pour confirmer la source potentielle.