Le même jour, il a accueilli le Super Bowl LV, la Floride est devenue dimanche le premier État à signaler 200 cas de variantes de coronavirus, selon une analyse USA TODAY.

La nouvelle inquiétante survient alors que les responsables de la santé publique à travers le pays se préparent à une éventuelle augmentation des infections à coronavirus si les Américains ne tenaient pas compte des avertissements de ne pas se rassembler pour les fêtes du Super Bowl.

Le jeu lui-même a été joué devant 22000 fans masqués, dont beaucoup étaient des travailleurs de la santé vaccinés, au stade des Buccaneers de Tampa Bay, mais vidéos sur les réseaux sociaux après que le match ait montré des fêtards à Tampa, beaucoup sans masque et ignorant les conseils de distanciation sociale, célébrant dans les rues.

«À ce stade du traitement du COVID-19, il y a un niveau de frustration lorsque vous voyez cela», a déclaré la maire de Tampa, Jane Castor, lors d’une conférence de presse lundi.

Le pays compte désormais 699 cas connus de variantes de virus, contre 618 jeudi. Les cas des variantes hautement contagieuses ont plus que doublé depuis le 27 janvier.

La Floride détient environ 29% des cas de variantes connus dans le pays, et compte désormais plus de cas de variantes que l’ensemble du pays n’en avait le 23 janvier. Chacun des cas connus de Floride est de B.1.1.7, connu sous le nom de variante britannique, que le Selon les Centers for Disease Control and Prevention, il pourrait s’agir de la version prédominante aux États-Unis le mois prochain.

Dimanche soir, les États-Unis ont également signalé que le B.1.135, connu sous le nom de variante sud-africaine, avait atteint la Virginie. Les cinq autres cas connus se trouvent dans le Maryland et la Caroline du Sud. Et la variante P.1, connue sous le nom de variante brésilienne, a été trouvée en Oklahoma et au Minnesota.

Dans les gros titres:

►Les États-Unis ont signalé dimanche moins de 100000 nouvelles infections au COVID-19, l’un des totaux les plus bas en trois mois, selon une analyse USA TODAY des données de l’Université Johns Hopkins.

►Rep. Ron Wright, R-Texas, qui a lutté contre un cancer du poumon et a été hospitalisé après avoir été testé positif au COVID-19, est décédé à 67 ans, a annoncé lundi son bureau.

►Pfizer s’attend à réduire de près de moitié le temps nécessaire pour produire un lot de vaccin COVID-19 de 110 jours à 60 en moyenne, car cela rend le processus plus efficace et la production est développée, a déclaré la société à USA TODAY.

►Le président Joe Biden a déclaré qu’il s’agissait véritablement d’une urgence nationale Nouvelles de CBS entretien sur les enfants qui ne sont pas en classe et les femmes qui abandonnent le marché du travail à la suite de la pandémie. «Il est temps que les écoles rouvrent en toute sécurité», a-t-il ajouté.

► Des chercheurs britanniques affirment qu’une nouvelle étude portant sur 2000 personnes indique que le vaccin AstraZeneca / Oxford offre une protection minimale contre les maladies légères ou modérées de la variante sud-africaine du coronavirus. L’étude, qui n’a pas évalué l’efficacité du vaccin dans la prévention des maladies graves, soulève de sérieuses inquiétudes quant aux efforts déployés pour endiguer la pandémie principalement par des vaccinations. Les responsables sud-africains ont déclaré qu’ils reporteraient le déploiement du vaccin AstraZeneca dans le pays pendant qu’ils étudieraient les résultats.

►La Chine n’a signalé lundi aucune nouvelle infection locale au COVID-19 pour la première fois depuis le 16 décembre, ajoutant l’espoir que ses derniers efforts pour éradiquer les épidémies fonctionnaient, a rapporté Reuters.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 27 millions de cas confirmés de coronavirus et 463000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 106 millions de cas et 2,31 millions de décès. Plus de 59,3 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et environ 41,2 millions ont été administrées, selon les CDC.

📘 Ce que nous lisons: La fatigue, la fièvre et la perte du goût ou de l’odorat sont des symptômes connus du COVID-19. Un chercheur britannique a documenté d’autres maladies liées au coronavirus, et elles ne sont pas agréables.

Les États-Unis signalent 88 000 nouveaux cas; première semaine de février plus meurtrière que tout le mois de juin

Les 88 044 nouveaux cas de COVID-19 signalés dimanche aux États-Unis ont peut-être été un marqueur faible ces derniers mois, mais ils sont toujours en moyenne à plus d’un cas par seconde, selon une analyse USA TODAY des données de l’Université Johns Hopkins.

Le pays n’avait pas signalé moins de 100000 nouveaux cas par jour depuis le 2 novembre, à l’exception du jour de Noël, lorsque certains États n’ont pas signalé de chiffres.

Au cours de la semaine se terminant dimanche, les États-Unis ont signalé 819 050 cas, environ la moitié du taux signalé un mois plus tôt. Mais la flambée désastreuse des cas le mois dernier a entraîné une augmentation du nombre de décès. Le pays a enregistré en moyenne environ 3 000 décès par jour pendant un mois, et dans la semaine se terminant dimanche, les États-Unis ont signalé 22 121 décès.

Cette première semaine de décès en février est plus élevée que le nombre de décès signalés en juin.

– Mike Stucka

Les écoles de Chicago rouvriront cette semaine; San Francisco conclut un accord; NYC rouvre les collèges

Les écoles de Chicago devraient rouvrir cette semaine après qu’un accord de principe a été conclu avec le syndicat des enseignants sur les protocoles de sécurité COVID-19, évitant potentiellement une grève dans le troisième plus grand district scolaire du pays.

Dans le cadre de l’accord possible, qui nécessite toujours l’approbation du Chicago Teachers Union, les programmes pré-K et d’éducation spéciale reviendraient jeudi et d’autres groupes seraient échelonnés. Les élèves de la maternelle à la cinquième année retourneraient à l’école le 1er mars et les collégiens une semaine plus tard. Aucune date de retour n’a été fixée pour les lycéens.

Ailleurs, les syndicats qui représentent les travailleurs du district scolaire de San Francisco ont déclaré dimanche qu’ils avaient également accepté provisoirement un accord qui permettrait aux écoles publiques de rouvrir, le San Francisco Chronicle a rapporté.

Et à New York, les collèges doivent rouvrir le 25 février, ramenant 62 000 élèves de plus dans la salle de classe après la fermeture en novembre.

Pfizer s’attend à ce que l’augmentation de l’efficacité soulagera les goulots d’étranglement dans le déploiement des vaccins

Pfizer s’attend à a presque réduit de moitié le temps nécessaire pour produire un lot de vaccin COVID-19 de 110 jours à 60 en moyenne, car cela rend le processus plus efficace et la production est développée, a déclaré la société à USA TODAY.

Alors que le pays accélère ses programmes de vaccination, l’augmentation pourrait aider à soulager les goulots d’étranglement causés par les pénuries de vaccins.

«Nous appelons cela« Project Light Speed ​​», et cela pour une raison», a déclaré Chaz Calitri, vice-président de Pfizer pour les opérations pour les injectables stériles, qui dirige l’usine de l’entreprise à Kalamazoo, Michigan. « Rien que le mois dernier, nous avons doublé la production. »

L’augmentation de la vitesse et de la capacité n’est pas inattendue, a déclaré Robert Van Exan, président de Immunization Policy and Knowledge Translation, une société de conseil en production de vaccins.

– Elizabeth Weise

Dr Fauci: Pas assez de temps pour étudier l’impact du report de la deuxième dose

Le plus grand spécialiste des maladies infectieuses du pays a déclaré dimanche qu’il ne serait pas prudent de retarder les secondes doses de vaccins COVID car il faudrait trop de temps pour étudier l’impact.

D’un « point de vue théorique », il serait bon de connaître la durabilité d’une dose, a-t-il déclaré. Mais les vaccins Pfizer et Moderna ont été minutieusement testés pour une deuxième dose en trois semaines et quatre semaines, respectivement, a-t-il déclaré.

« Le temps que cela prendra, le nombre de personnes que vous devrez mettre dans l’étude – à ce moment-là, nous serons déjà dans l’arène d’avoir suffisamment de vaccins pour circuler de toute façon », a déclaré Fauci sur NBC News ‘ Rencontrer la presse. « Ce que nous avons en ce moment, et ce avec quoi nous devons aller, ce sont les données scientifiques que nous avons accumulées, et elles sont vraiment très solides. »

