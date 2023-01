Les responsables de la santé américains veulent que les vaccinations contre le COVID-19 ressemblent davantage au vaccin annuel contre la grippe

Les responsables américains de la santé veulent faire en sorte que les vaccinations contre le COVID-19 ressemblent davantage au vaccin annuel contre la grippe.

La Food and Drug Administration a proposé lundi une approche simplifiée pour les futurs efforts de vaccination, permettant à la plupart des adultes et des enfants de se faire vacciner une fois par an pour se protéger contre le virus mutant.

Cela signifie que les Américains n’auraient plus à garder une trace du nombre de vaccins qu’ils ont reçus ou du nombre de mois écoulés depuis leur dernier rappel.

La proposition intervient alors que les boosters sont devenus difficiles à vendre. Alors que plus de 80% de la population américaine a reçu au moins une dose de vaccin, seuls 16% des personnes éligibles ont reçu les derniers rappels autorisés en août.

La FDA demandera à son panel d’experts extérieurs en vaccins de peser lors d’une réunion jeudi. L’agence devrait tenir compte de leurs conseils lors de la détermination des futures exigences en matière de vaccins pour les fabricants de vaccins.

Regarder | Laboratoires canadiens à la recherche de mutations COVID-19 :

Les scientifiques surveillent les nouvelles variantes de COVID-19 – avant qu’il ne soit trop tard Le virus qui cause le COVID-19 continue de muter au milieu de tests réduits, ajoutant aux inquiétudes qu’une nouvelle variante pourrait exploser avant qu’elle ne soit détectée et suivie. Mais les laboratoires canadiens sont sur l’affaire.

Protection de base

Dans des documents publiés en ligne, les scientifiques de la FDA affirment que de nombreux Américains ont désormais “une immunité préexistante suffisante” contre le coronavirus en raison de la vaccination, de l’infection ou d’une combinaison des deux. Cette protection de base devrait être suffisante pour passer à un rappel annuel contre les dernières souches en circulation et faire en sorte que les vaccinations COVID-19 ressemblent davantage au vaccin annuel contre la grippe, selon l’agence.

Pour les adultes dont le système immunitaire est affaibli et les très jeunes enfants, une combinaison à deux doses peut être nécessaire pour se protéger. Les scientifiques de la FDA et les sociétés de vaccins étudieraient la vaccination, les taux d’infection et d’autres données pour décider qui devrait recevoir une seule injection par rapport à une série de deux doses.

La FDA sollicitera également des commentaires sur le changement de tous les vaccins pour cibler les mêmes souches. Cette étape serait nécessaire pour rendre les injections interchangeables, en supprimant le système complexe actuel de primovaccinations et de rappels.

Les premiers clichés de Pfizer et Moderna – appelés la série principale – ciblent la souche du virus qui est apparue pour la première fois en 2020 et a rapidement balayé le monde. Les boosters mis à jour lancés l’automne dernier ont également été modifiés pour cibler les parents d’omicron qui avaient été dominants.

Regarder | Le Québec envisage des changements aux directives de rappel :

Le Québec pourrait cesser de recommander des rappels pour tout le monde, selon un rapport Selon un nouveau reportage obtenu par Radio-Canada, Québec pourrait cesser de recommander les rappels COVID-19 pour tout le monde. La décision n’a pas encore été officiellement annoncée, mais elle suscite déjà certaines inquiétudes parmi les experts de la santé.

Selon la proposition de la FDA, l’agence, des experts indépendants et des fabricants décideraient chaque année des souches à cibler au début de l’été, laissant plusieurs mois pour produire et lancer des plans mis à jour avant l’automne. C’est à peu près la même approche utilisée depuis longtemps pour sélectionner les souches pour le vaccin annuel contre la grippe.

En fin de compte, les responsables de la FDA affirment que le passage à un calendrier annuel faciliterait la promotion des futures campagnes de vaccination, ce qui pourrait finalement augmenter les taux de vaccination à l’échelle nationale.

Les injections COVID originales à deux doses ont offert une forte protection contre les maladies graves et la mort, quelle que soit la variante, mais la protection contre les infections bénignes diminue. Les experts continuent de se demander si la dernière série de rappels a considérablement amélioré la protection, en particulier pour les Américains plus jeunes et en bonne santé.