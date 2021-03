«C’est un bon vaccin, mais ce genre de trucs de relations publiques rend tout un peu plus compliqué et compliqué. Il est plus difficile pour le public d’analyser ce qui se passe. Nous voulons juste un processus clair et simple, facile à interpréter », a déclaré Natalie Dean, biostatisticienne à l’Université de Floride, à BuzzFeed News. «Nous n’avons pas vraiment de détails. Mais la simple apparence de tout cela ne rend service à personne.

