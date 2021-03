Les responsables fédéraux de la santé ont déclaré tôt mardi que les résultats d’un essai américain du vaccin Covid-19 d’AstraZeneca pouvaient s’appuyer sur des «informations obsolètes» qui «auraient pu fournir une vue incomplète des données d’efficacité», mettant en doute une annonce de lundi qui avait été faite. considéré comme une bonne nouvelle pour la société anglo-suédoise ainsi que pour la campagne mondiale de vaccination. Dans un très inhabituel déclaration publié après minuit, l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses a déclaré que le comité de surveillance des données et de la sécurité, un groupe d’experts médicaux indépendants relevant des National Institutes of Health qui a aidé à superviser l’essai américain d’AstraZeneca, avait notifié tardivement les agences gouvernementales et AstraZeneca. Lundi qu’il était «préoccupé» par les informations que l’entreprise avait diffusées ce matin-là. L’institut a exhorté AstraZeneca à travailler avec le comité de surveillance «pour examiner les données d’efficacité et veiller à ce que les données d’efficacité les plus précises et à jour soient rendues publiques le plus rapidement possible». AstraZeneca n’a pas immédiatement renvoyé une demande de commentaire tôt mardi. Dans un communiqué de presse Lundi, annonçant les résultats de l’essai américain, la société a déclaré que le vaccin qu’elle avait développé avec l’Université d’Oxford était efficace à 79% contre Covid-19, plus élevé que celui observé dans les essais précédents, et empêchait complètement les pires résultats de la maladie. Les résultats attendus depuis longtemps ont été considérés comme encourageant la confiance mondiale dans le vaccin, qui a été ébranlée ce mois-ci lorsque plus d’une douzaine de pays, principalement en Europe, ont suspendu temporairement l’utilisation du vaccin en raison de préoccupations concernant d’éventuels effets secondaires rares.

Ces derniers jours, l’analyse du conseil de surveillance a été retardée à plusieurs reprises car le conseil a dû demander des rapports révisés à ceux qui traitaient les données d’essais au nom de l’entreprise, selon une personne proche du dossier qui n’était pas autorisée à en discuter publiquement. Les entreprises qui parrainent des essais de médicaments ou de vaccins attendent généralement que le conseil de surveillance effectue des analyses et concluent que l’étude a donné une réponse avant d’annoncer les résultats des essais. Au cours de l’essai, un groupe d’analyse statistique non aveugle, isolé de l’entreprise, sert d’intermédiaire pour traiter les demandes de données et de nombreuses autres interactions avec le conseil de surveillance.

Les dirigeants de l’entreprise sont ignorés des résultats de l’étude jusqu’à ce que le conseil de surveillance leur rapporte les données de leur étude. Le conseil de surveillance a finalement transmis les résultats de l’étude à AstraZeneca lors d’une réunion au cours du week-end, menant à l’annonce de la société lundi matin. Une porte-parole d’AstraZeneca, que la société a refusé de nommer, a déclaré la semaine dernière qu’il était «totalement incorrect» que les données d’essai aient des problèmes de formatage ou n’aient pas été soumises au conseil de surveillance de manière propre. «Comme c’est souvent le cas», a déclaré la porte-parole, les comités de surveillance «peuvent demander des analyses nouvelles ou clarifiées des données du procès. Cela leur permettrait de garantir la solidité de leurs déterminations. »

Le Dr Eric Topol, un expert des essais cliniques chez Scripps Research à San Diego, a déclaré qu’il était «très irrégulier» de voir une telle démonstration publique de friction entre un comité de surveillance et un commanditaire d’étude, qui sont généralement en étroite concordance. L’épidémie de coronavirus › Mise à jour 23 mars 2021, 6 h HE De nombreuses mesures aux États-Unis s’améliorent, bien que la menace d’une nouvelle poussée se profile toujours.

Les responsables de la santé américains remettent en question les résultats de l’essai de vaccin d’AstraZeneca, moins d’un jour après leur sortie. «Je n’ai jamais rien vu de tel», a-t-il déclaré dans une interview après la publication de la déclaration de l’institut. « C’est tellement, tellement troublant. » Les relations d’AstraZeneca avec les autorités américaines ont été tendues depuis l’année dernière, lorsque de hauts responsables de la santé ont estimé que l’entreprise n’était pas directe sur la conception de ses essais cliniques, ses résultats et ses problèmes de sécurité. Ce scepticisme s’est prolongé jusqu’à la semaine dernière, lorsque de hauts responsables d’un certain nombre d’agences de santé fédérales se sont méfiés des raisons pour lesquelles AstraZeneca n’avait pas annoncé les données de son étude américaine. Cet essai américain, qui a impliqué plus de 32 000 participants, était le plus grand test du genre pour le tir. Les résultats publiés par AstraZeneca lundi provenaient d’un examen intermédiaire des données après la survenue de 141 cas de Covid-19 parmi des volontaires. La société n’a pas révélé à quel point les données sont à jour. Si l’analyse a été menée sur des données d’il y a un mois ou deux, il est possible qu’un regard plus actuel présente une image différente de l’efficacité et de l’innocuité du vaccin. La société a déclaré qu’elle fournirait à la Food and Drug Administration un ensemble de données plus complet et récent que ce qu’elle a révélé lundi. Bien qu’aucun essai clinique ne soit suffisamment vaste pour exclure des effets secondaires extrêmement rares, AstraZeneca a signalé que son étude n’a révélé aucun problème de sécurité sérieux. Les nouvelles données sont peut-être arrivées trop tard pour faire une grande différence aux États-Unis, où le vaccin n’est pas encore autorisé et il est peu probable qu’il devienne disponible avant mai. D’ici là, les responsables fédéraux prédisent qu’il y aura suffisamment de doses de vaccin pour tous les adultes du pays à partir des trois vaccins déjà autorisés: Pfizer-BioNTech, Moderna et Johnson & Johnson. Malgré cela, les résultats meilleurs que prévu ont été considérés comme un virage encourageant pour le tir d’AstraZeneca, dont le faible coût et les exigences de stockage simples en ont fait un élément essentiel de la campagne de vaccination du monde.