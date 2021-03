Dans un communiqué de presse lundi, annonçant les résultats de l’essai américain, la société a déclaré que le vaccin qu’elle avait développé avec l’Université d’Oxford était efficace à 79% contre Covid-19, un chiffre plus élevé que celui observé dans les essais précédents, et empêchait complètement les pires résultats de la maladie. . Les résultats attendus depuis longtemps ont été considérés comme encourageant la confiance mondiale dans le vaccin, qui a été ébranlée ce mois-ci lorsque plus d’une douzaine de pays, principalement en Europe, ont suspendu temporairement l’utilisation du vaccin en raison de préoccupations concernant d’éventuels effets secondaires rares. Après avoir effectué un examen, le principal régulateur européen des médicaments a déclaré la semaine dernière que le tir était «sûr et efficace».

L’institut a exhorté AstraZeneca à travailler avec le comité de surveillance «pour examiner les données d’efficacité et veiller à ce que les données d’efficacité les plus précises et à jour soient rendues publiques le plus rapidement possible».

Dans un très inhabituel déclaration publié après minuit, l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses a déclaré que le comité de surveillance des données et de la sécurité, un groupe d’experts médicaux indépendants relevant des National Institutes of Health qui a aidé à superviser l’essai américain d’AstraZeneca, avait notifié tardivement les agences gouvernementales et AstraZeneca. Lundi qu’il était «préoccupé» par les informations que l’entreprise avait diffusées ce matin-là.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy