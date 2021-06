Les responsables de la santé américains admettent des problèmes cardiaques inattendus chez les adolescents, mais insistent sur le fait que les vaccins à ARNm Covid-19 sont SRS et EFFICACES – RT USA News

Alors qu’un nombre étonnamment élevé d’Américains âgés de 12 à 24 ans ont connu des inflammations cardiaques après avoir reçu des vaccins Covid-19 à base d’ARNm, le gouvernement et l’établissement médical insistent sur le fait que tout va bien.

Le comité consultatif sur les pratiques de vaccination (ACIP) auprès des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) s’est réuni mercredi pour discuter des rapports de maladies cardiaques chez les très jeunes, à la suite de vaccinations avec les jabs à base d’ARNm produits par Pfizer/BioNTech et Moderna.

> 1 200 cas d’inflammation cardiaque chez les personnes ayant reçu des vaccins à ARNm contre le Covid-19. Le comité consultatif du CDC organise une réunion pour discuter des cas rares, mais plus élevés que prévu, de myocardite/péricardite chez les 16 à 24 ans après les vaccins. https://t.co/9Rasd5QvUdpic.twitter.com/AJO5tO2GbY – C. Michael Gibson MD (@CMichaelGibson) 23 juin 2021

Citant la base de données des événements indésirables des vaccins (VAERS) du CDC, le comité a noté que le nombre de cas d’inflammation du muscle cardiaque (myocardite) et d’inflammation de la membrane cardiaque (péricardite) dans les catégories les plus jeunes éligibles au vaccin était plus élevé que prévu.

Les diapositives fournies par le comité montrent un nombre de cas plus élevé que prévu chez les jeunes hommes dans la fenêtre de risque de 21 jours après la première dose, tandis que la fenêtre de sept jours montre également la catégorie 25-29 touchée. Les rapports après la deuxième dose sont encore pires, les jeunes femmes étant également touchées.

2/ Voici la stratification par année de patient. Comme vous pouvez le voir, le nombre de cas après la deuxième dose double entre 25 et 21 ans, puis double à nouveau dans la fourchette des 16-18 ans. Plus vous êtes jeune, plus le risque est élevé. COMMENT POUVONS-NOUS JUSTIFIER LE DONNER À TOUTE PERSONNE EN BONNE SANTÉ DE MOINS DE 25 ANS – BEAUCOUP MOINS 18 ? pic.twitter.com/0TGgqVT5aj – Alex Berenson (@AlexBerenson) 23 juin 2021

Il « apparaît que les vaccins à ARNm peuvent être un nouveau déclencheur de la myocardite », ont déclaré les présentateurs lors de la réunion, selon Newsweek. Cependant, le panel a insisté sur le fait que « les données disponibles sur les résultats indiquent que les patients se rétablissent généralement des symptômes et se portent bien. »

Un total de 323 incidents préliminaires au VAERS, pour des Américains de moins de 29 ans, correspondaient à la définition de cas de travail du CDC de myocardite, péricardite ou les deux, a déclaré le comité. Parmi ceux-ci, 309 personnes ont été hospitalisées. Alors que 295 sont sortis de l’hôpital et semblent se rétablir, neuf sont toujours hospitalisés, et deux d’entre eux sont en soins intensifs.

Les vaccins Pfizer/BioNTech et Moderna sont basés sur la technologie de l’ARN messager (ARNm), avec l’autorisation d’utilisation d’urgence de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour lutter contre Covid-19. L’autorisation a été étendue aux personnes âgées de 12 ans et plus le 11 mai de cette année.





« Sur la base des données disponibles, une mise en garde dans les fiches d’information à la fois pour les prestataires de soins de santé et les vaccinés et les soignants serait justifiée dans cette situation,», a déclaré Doran Fink, directeur adjoint de la division vaccins et produits connexes de la FDA, lors de la réunion.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (HHS) a toutefois réagi en publiant une déclaration signée par la secrétaire adjointe à la Santé, le Dr Rachel Levine et la directrice des CDC, Rochelle Walensky – et approuvée par l’établissement médical américain – affirmant que les vaccins sont sûrs et efficaces. .

« Les faits sont clairs : il s’agit d’un effet secondaire extrêmement rare, et seul un nombre extrêmement restreint de personnes en souffrira après la vaccination. Surtout, pour les jeunes qui le font, la plupart des cas sont bénins et les individus se rétablissent souvent seuls ou avec un traitement minimal », dit la déclaration.

Les faits sont clairs : la myocardite et la péricardite chez les jeunes, bien que rares, sont beaucoup plus fréquentes en raison de la #COVID-19[FEMININE que de recevoir un vaccin COVID-19. Les vaccins restent le meilleur moyen de se protéger contre le COVID-19 et ses effets. Plus : https://t.co/rhBO3UpYay. – HHS.gov (@HHSGov) 23 juin 2021

La myocardite et la péricardite sont « beaucoup plus commun » et risques cardiaques « peut être plus sévère » en cas d’infection à Covid-19, a ajouté la lettre du HHS. « Les vaccins sont sûrs et efficaces, et ils empêchent [Covid-19] maladies. Ils vous aideront à vous protéger, vous et votre famille, et à assurer la sécurité de votre communauté. »

Le HHS « fortement encouragé » toute personne de plus de 12 ans à se faire vacciner, « car les avantages de la vaccination l’emportent de loin sur tout préjudice. »

La réunion de mercredi était initialement prévue vendredi dernier, mais a été reportée après que le Congrès a déclaré le 17 juin une nouvelle fête nationale.

