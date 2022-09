Les responsables de la santé alertent le public sur les épices après un empoisonnement à Markham

La santé publique de la région de York a averti le public de ne pas consommer deux produits liés à une enquête sur une intoxication alimentaire après que 12 convives qui ont mangé dans un restaurant de Markham, en Ontario, le week-end dernier sont tombés gravement malades.

Le Dr Barry Pakes, médecin-hygiéniste en chef de la région, a déclaré jeudi que la marque Mr. Right Kaempferia Galanga Powder, une épice courante dans la cuisine asiatique, et la marque Mr. Right Radix Aconiti Kusnezoffii, qui peuvent être utilisées comme phytothérapie traditionnelle, ne doit pas être utilisé.

Il a déclaré que les produits suspects avaient été retirés des points de vente connus dans la région de York, alors que la santé publique locale continue de travailler avec des partenaires provinciaux et fédéraux pour limiter l’exposition au produit.

Douze personnes se sont rendues dans les hôpitaux locaux et quatre ont été traitées en soins intensifs dimanche environ une heure après avoir mangé le même plat de poulet du Delight Restaurant and BBQ. Trois étaient toujours en soins intensifs mercredi, bien que la santé publique ait déclaré que leur état s’améliorait. Une autre personne qui avait été admise aux soins intensifs avait quitté l’hôpital.

La santé publique de la région de York alerte le public sur deux produits liés à une enquête sur une intoxication alimentaire dans un restaurant de Markham, en Ontario. (LA PRESSE CANADIENNE/HO- York Region Public Health)

À ce stade de l’enquête, Pakes a déclaré qu’il y avait une “forte indication” que les maladies étaient causées par un produit à base d’épices contaminé par de l’aconit, une toxine parfois appelée wolfsbane ou monkshood, mais les résultats de laboratoire sont attendus plus tard cette semaine.

Pakes a déclaré que rien n’indiquait que la contamination était intentionnelle.

Les responsables de la santé ont déclaré que le restaurant avait passé une nouvelle inspection mercredi et avait été autorisé à ouvrir.

Les symptômes d’empoisonnement à l’aconit comprennent un engourdissement du visage et des extrémités, une détresse gastro-intestinale grave et un rythme cardiaque irrégulier.

Il peut également provoquer des nausées, des vomissements, des crampes et une faiblesse musculaire, et peut être mortel s’il est consommé en quantité suffisante.

Delight Restaurant & BBQ sur Markham Rd. peut être vu ci-dessus.

En mars, le centre d’information sur les poisons de la Colombie-Britannique et la Fraser Health Authority ont averti le public de ne pas consommer de poudre de gingembre et de sable de marque Wing Hing après que deux personnes ont été hospitalisées puis se sont rétablies.

Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 1er septembre 2022.